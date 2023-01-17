中國60年來首度「人口減少」　統計學家感嘆：中國未富先老

▲中國60年來首度「人口減少」。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

中國人口去年出現60年來的首次減少，這一歷史性轉折可能象徵著中國公民數量長期下降的開始，並對世界經濟產生深遠影響。《路透社》甚至以「中國60年來首次人口下降 敲響了人口危機的警鐘」（China's first population drop in six decades sounds alarm on demographic crisis）來報導中國的人口減少。

根據《路透社》報導，中國國家統計局報告稱，2022年14.1175 億人口減少了約85萬人，這是自1961年（中國大饑荒的最後一年）以來的首次下降，這可能使印度即將成為世界上人口最多的國家。

從長遠來看，聯合國專家預計到2050年中國人口將減少1.09億，是他們此前預測的2019年人口減少量的3倍多。

中國人口統計學家易福賢（Yi Fuxian，音譯）感嘆，「中國未富先老，收入下降導致經濟放緩，健康和福利成本飆升導致政府債務增加」。

▲統計學家感嘆中國「未富先老」。（圖／路透）



易福賢說，中國的人口和經濟前景比預期的要黯淡得多，中國將不得不調整其社會、經濟、國防和外交政策，勞動力的萎縮和製造業規模的下滑，將進一步加劇美國和歐洲的高物價和高通膨。

「中國國家統計局」局長康毅對人口下降的擔憂不以為然表示，「總體勞動力供過於求」。

中國去年的出生率僅為每千人 6.77 人，低於2021年的 7.52 人，創下有記錄以來的最低出生率。死亡率為每千人 7.37 人，為1974年文化大革命以來的最高水準，而 2021 年為 7.18 人。

康毅說，中國育齡婦女人數（中國政府定義為25歲至35歲）減少了約 400 萬。

中國社群媒體上也對這個話題熱議，一位用戶名為 Joyful Ned 的網友發帖稱，「女人不想生孩子的根本原因不在於自己，而在於社會和男人沒有承擔起養育孩子的責任。生育對於女性來說，這會導致她們的生活質量和精神生活嚴重降低」。