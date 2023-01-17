二手倉庫挖到寶！　他一開門「價值273萬」超稀有玩具漫畫堆滿屋

記者吳美依／綜合報導

外國寶物獵人達雷爾（Darrel Sheets）買下一間廢棄的老舊儲藏室，竟然真的挖到寶，裡面有大量珍貴玩具、收藏品及漫畫書，幾乎可說是有錢也買不到，最後估計總價值達到7萬3737英鎊（約新台幣273萬元）。

電視實境秀「倉庫淘寶大戰」（Storage Wars）記錄這一段驚喜發現，64歲的達雷爾只花1.2萬英鎊（約新台幣44萬元）購買儲藏室，他與兒子布蘭登（Brandon）打開門時，看見一排排裝箱的稀有玩具及收藏品，當場驚呼「我的天啊！」

達雷爾認為，這可能曾是一間漫畫店的倉庫，因為內容物包括美國軍事科幻動作系列電影「特種部隊」（GI Joes）、風火輪小汽車（Hot Wheel）周邊及3000本絕版漫畫書。他坦言，「這些都是很難買到的玩具」、「一個要價300美元的玩具就擺在那邊。這個儲藏室無窮無盡…是玩具界的聖杯。」

▲達雷爾在二手倉庫裡發現價值連城的寶物。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）



這間儲藏室也成為節目開播以來最有價值的發現，網友紛紛在YouTube影片下方留言，「我的天，如果我有機會的話，會把它們全都留下」、「這才是我想要看到的儲藏室」、「那等於是一張百元大鈔啊」、「我為這個儲藏室的前主人感到難過」。