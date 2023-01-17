雙胞胎失散39年才見面　「人生神複製」同名同喜好連老婆都撞名

▲雙胞胎雖然失散多年，2人的生活卻非常相似。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

美國明尼蘇達州一對雙胞胎兄弟路易斯(James Lewis)和斯普林格(James Springer)出生時就被不同人家收養，失散多年的2人一直到39歲才發現彼此的存在，結果2人不但同名、擁有相同的興趣，就連娶過的2任老婆名字都撞名，種種巧合也讓他們覺得不可思議。

英國《鏡報》報導，1940年出生的路易斯與斯普林格，在嬰兒時期就被不同家庭飼養，路易斯雖然知道自己原本有一個雙胞胎兄弟，可是媽媽告訴他對方出生沒多久就不幸夭折，所以他直到39歲才知道雙胞胎兄弟其實還活著，而且2人都被取名叫詹姆斯。

2人見面後驚訝發現，雖然他們從小沒有一起長大，卻還是擁有一樣的興趣和生活習慣，像是2人都喜歡數學和木工，有抽菸習慣和偏頭痛問題，第一任妻子都叫琳達(Linda)，甚至再婚後第二任妻子的名字也一樣，都叫做貝蒂(Betty)，所養的狗也都取名為Toy。

2人唯一比較不同的地方只有工作，1人是保全，另1人則是副警長，他們奇妙的故事吸引明尼蘇達大學教授布查德(Thomas Bouchard)進行研究，結果發現，2人無論是在性格、病史和腦波研究都出現驚人的相似度，甚至當要求他們畫出一幅畫時，2人竟然畫出一模一樣的畫作，讓研究雙胞胎多年的布查德也難以置信。