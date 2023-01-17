慈濟援建0918地震　「鋼構安心屋」兔年前夕完工交屋

文／林佳予 圖／慈濟基金會提供

「0918池上地震」災後4個月！慈濟慈善事業基金會在花蓮已完成164戶包含紅單、黃單、輕損等房屋重建，其中7個紅單戶慈濟提供「鋼構安心屋」，於1月17日在玉里鎮松浦萬麗活動中心舉辦捐贈典禮，由慈濟慈善事業基金會執行長顏博文代表捐贈給受災鄉親，徐榛蔚縣長及縣府團隊、玉里鎮長龔文俊、當地里長、仕紳、里民等共同見證。

「0918池上地震」災後百廢待舉，花蓮縣府、台東縣府尋求慈濟協助災後重建，截至1月17日，慈濟為花東受災鄉親援建約200戶。在花蓮，慈濟完成縣府提報約300戶初勘，在9月針對4百多戶受災鄉親安心家訪，於農曆年前完成修繕164戶包含紅單、黃單、輕損民宅，其中在紅單戶部分援建組合屋式的「鋼構安心屋」。

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▲慈濟援建0918地震，1月17日在玉里鎮舉辦「鋼構安心屋」捐贈典禮。

1月17日一早，慈濟志工分批前往住戶家送上入住禮，讓受災鄉親能提前準備農曆過年。10樣入住禮包含在地米禮盒、床被組、全新餐具、快煮壺、餅乾禮盒、象徵平安的蘋果，還有充滿年味的年糕、蘿蔔糕、發糕、火鍋湯頭等。捐贈典禮上，當地文建會鄉親也獻上歌聲舞蹈祝福。

▲1月17日一早，慈濟志工分批前往住戶家送入住禮。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，這次動員全台超過3千多人次的志工投入修繕工作，雖然鋼構安心屋幾周就能完成，但是行前準備因為有法規上的流程，因此花了一段時間。感恩縣府團隊幫忙打通很多重要法規的環節，感恩所有同仁及志工的投入，慈濟準備了10樣入住禮，也代表證嚴法師致贈福慧紅包給入住鄉親，祝福大家平安快樂。

花蓮縣長徐榛蔚表示，組合屋式的「鋼構安心屋」很輕巧，冬暖夏涼、非常耐用，感恩慈濟不斷的開發創新。0918池上地震後很感恩來自全台各地的挹注，我要謝謝慈濟基金會還有台積電，慈濟基金會除了修繕，還有房屋的重建，房屋的重建有很多法令的問題，必須要合作協調才能解決，讓大家多花了一點時間等候。謝謝每個單位各司其職在工作範疇全力度過難關，再次看到世界的愛，以及家人守護地方手牽手的感情。

▲1月17日一早，慈濟志工分批前往住戶家送入住禮。

玉里鎮長龔文俊鎮長說：「代表玉里鎮鄉親，謝謝慈濟給予的協助。」松浦里長陳錦忠表示，非常感恩所有工作團隊，有你們真好，謝謝有大家這麼關愛我們松浦里，誠摯的謝謝你們。

受災鄉親陳家三口出席典禮，陳女士用手語告訴志工地震後剛開始睡不好，現在房子蓋好了，就吃得下、睡得好。陳女士的兒子上台致詞：「心裡真的非常感恩，謝謝慈濟與縣府幫忙，讓我們感到幸運與幸福。」

陳女士的女兒在地震時被熱水燙傷，依親在外地養傷，她表示房屋重建期間，部落的鄉親都有幫忙拍照，讓她從照片看到一點一滴的成果，當知道房子開始蓋時很開心，她說：「覺得有地方住、有地方睡了，沒有多久我可以回家了。」

▲慈濟1月17日舉辦「鋼構安心屋」捐贈典禮，徐榛蔚縣長、顏博文執行長前往住戶家祝福。