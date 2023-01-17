瑕疵錠劑絞碎重置！抗凝血劑「製程偷吃步」　回收9.4萬顆還恐挨罰

▲脈化寧錠1毫克。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

預防肺栓塞、靜脈栓塞的抗凝血劑「脈化寧錠1毫克」，於食藥署去年11月查廠時發現廠商製程「偷吃步」，未經申請就將不符規格的瑕疵藥錠絞碎重置，因不符合GMP規定，1批號、9萬4千顆藥品須下架回收。食藥署也將請衛生局評估後續裁處，若專家會議評估嚴重違規，最重恐裁罰200萬元，甚至勒令停工。

「脈化寧錠1毫克」為恆振企業有限公司生產，食藥署科長傅淑卿受訪時表示，該藥品在出場前雖檢驗合格，但食藥署在11月底抽驗時，卻發現其製程多加了一個步驟卻未通報，擔心影響藥效，因此要求該批號藥品限期回收下架。

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傅淑卿提到，脈化寧錠為處方用藥，健保110年用量約800多萬顆，其主成分為華法林（WARFARIN SODIUM CLATHRATE），主要用於預防及/或治療靜脈栓塞症及其相關疾病，以及肺栓塞。另可預防或治療因心房纖維顫動及/或更換心臟瓣膜引起之血栓性栓塞症。

此次需回收批號為026110，食藥署已要求業者於112年3月6日前完成回收作業，另將案件移交給衛生局評估後後裁罰，食藥署也會請廠商擬定預防措施，並召開專家會議評估此舉是否判處「嚴重違規」，若違規屬實，最重可依藥事法處3萬元至200萬元罰鍰，並勒令停工。

食藥署也請倘對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，切勿自行任意停藥。