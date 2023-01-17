新春限定優惠只到1／31！拿坡里炸雞「買10送10」　特價700元有找

▲1月31日前到拿坡里炸雞門市選購「兔給樂雞腿桶」享「10支雞腿」送「10支胡椒雞翅」。（圖／拿坡里炸雞提供）

記者黃士原／台北報導

新春限定優惠！即日起至1月31日，到拿坡里炸雞門市選購「兔給樂雞腿桶」享「10支雞腿」送「10支胡椒雞翅」，而且再特價優惠619元（原價949元）。另外，三商i美食APP會員還有獨享優惠，憑app快閃優惠券，購買「兔給樂雞腿桶」享「10支雞腿桶」送「10支胡椒雞翅」64折，會員價609元，原價949元，省下340元。

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▲瓦城泰統集團為迎春添新象，特別集結旗下所有品牌，自1月13日至2月28日推出「2023新春獻禮 開運抽紅包」活動。（圖／瓦城泰統集團提供）



瓦城泰統集團為迎春添新象，特別集結旗下所有品牌，自1月13日至2月28日推出「2023新春獻禮 開運抽紅包」活動，凡至全台各品牌餐廳消費不限金額並掃描活動QR Code，完成開運紅包遊戲後，即可於「wa10」APP獲得3張開運金，其中包含6品牌餐廳的開運美味金及大心開運美味招待券，更有機會獲得價值最高2,000元的6品牌餐廳現抵好運金，可於現場立即使用。

瓦城泰統集團於2月1日至4月14日期間加碼推出抽獎活動，顧客凡使用開運美味金或開運美味招待券消費，每張券皆可獲得一次「月月加碼抽」活動抽獎機會，每月將抽出價值高達49,400元的iPhone 14 ProMAX 512GB1名、10,000元瓦城泰統品牌餐券1名及3,000元瓦城泰統品牌餐券20名，使用的券數越多，中獎機會則越高。