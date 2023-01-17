24小時狂轟70餘枚火箭彈！傳俄軍「最終推進」　最快恐在下月發生

▲烏克蘭官員警告，俄軍將準備進行「最終推進」。圖為俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）於17日訪問俄羅斯部隊東部軍區的指揮部。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯自去年2月24日入侵烏克蘭，目前俄烏雙方仍在烏東持續激戰。烏克蘭軍方參謀本部17日表示，俄羅斯在過去24小時內發射70多枚火箭彈。烏克蘭國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）則說，估計俄方將試圖進行「最終推進行動」，時間點可能是2月或3月，烏克蘭迫切呼籲西方加速武器援助。

據路透報導，烏軍參謀本部表示，俄羅斯砲擊頓內茨克州東部巴赫姆特市（Bakhmut）附近超過15個定居點，其中包含鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar），俄烏雙方在當地展開數周塹壕戰，而頓內茨克中部的阿夫迪伊夫卡市（Avdiivka）也遭砲火嚴重破壞。烏克蘭軍事專家日丹諾夫（Oleh Zhdanov）分析，兩個關鍵地區仍持續激戰，俄軍不分晝夜進攻，烏軍正在努力維持陣地，亟需夜視設備。

▲俄軍單日發射超過70枚火箭彈，烏克蘭宣稱是「開戰以來最大攻擊之一」。（圖／路透）

烏克蘭國安國防委員會秘書丹尼洛夫16日晚間接受電視台採訪時，敦促西方加速武器援助，因為烏克蘭政府估計俄羅斯將會試圖進行所謂的「最後推進行動」，很可能發生在入侵滿周年紀念日（2月24日）或3月，「我們必須每天為這樣的事做準備。我們正在準備…但最首要也是最終的關鍵問題仍是武器，那些可幫助我們打敗入侵我國侵略者的援助。」

英國16日證實，將向烏克蘭送去14輛挑戰者2戰車（Challenger 2）與其他包含數百輛裝甲車和先進防空導彈等硬體軍備。同時德國也面臨著向烏克蘭提供豹2主力戰車（Leopard 2）的壓力，但德國政府表示，只有在基輔的主要盟友，尤其是美國的同意之下，才會援助這款型號的坦克。