信誼打造4公尺大書＋14場活動　讓大小朋友感受圖畫書力量

▲信誼在台北國際書展打造4公尺大書，希望讓大小朋友感受圖畫書力量。（圖／信誼提供）

記者許敏溶／台北報導

台北國際書展預計本月底登場，信誼基金會為了讓大小朋友感受圖畫書力量，並回味那些童年曾經讀過、並已深植心中的童書，特地以榮獲義大利波隆那書展首獎的《書之子》為題，打造了近4米高的大書，並為讀者企劃舉辦14場故事和遊戲活動，歡迎大小朋友一起前往國際書展參觀。

第31屆台北國際書展預計1月31日至2月5日在台北世貿中心一館舉行。今年書展以「閱讀的多重宇宙」為核心精神，信誼基金會在童書區以《書之子》為題，打造近4米高的大書，讀者在這裡，打開書就能跟著自己喜歡的經典圖畫書角色拍照、打卡，只要跟著字的海浪向前走，經典圖書角色就能為讀者帶路，走向大師創造的故事世界。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台東大學許琳翊老師將在1月31日下午，將用情緒互動書和教具，引導親子認識並理解不同情緒。（圖／信誼提供）

信誼指出，許多童年時代讀過經典好書，已經住進我們心中，不知不覺中走入生活與我們對話，為了讓大小朋友回味那些童年曾經讀過、並已深植心中的童書，信誼在這次國際書展打造場景，讓大朋友帶著孩子一起再次相遇、對話，和新時代、新關注議題的新圖畫書相見，體會面對壓力、挫折之際，如何透過閱讀找到新的生命力與創造力，用閱讀改變我們的生活。

國際書展期間，讀者到信誼主題攤位現場打卡現場，便可獲得「經典角色+心靈語錄」小卡，信誼表示，除了購書優惠折扣外，信誼也特別為讀者企劃舉辦14場故事和遊戲活動，例如2月1日下午2點，暢銷書《不怕輸的才是贏家》作者卡特琳娜．高斯曼，這位曾獲波隆那童書展卓越獎的德國著名作家和插畫家，特別來台與親子分享她的創意來源、創作歷程，另有信誼幼兒文學獎得主陳致元、翁藝珊、陳彥伶等分別到現場和粉絲分享創作故事、感受創作與閱讀的生命力。