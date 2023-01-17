快訊／今本土+19658、30死！另增312例境外移入

▲中央流行疫情指揮中心公佈最新疫情資訊。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增19,970例COVID-19確定病例，分別為19,658例本土個案及312例境外移入；另確診個案中新增30例死亡。發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上周二少4,845例，減少約19.8%。另外，中國大陸入境陽性率則持續下降中，桃園和松山機場1/15入境陽性率為7.8%，金門小三通為3.1%。

今日新增19,658例本土病例，為9,063例男性、10,584例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,931例)，高雄市(2,468例)，臺中市(2,419例)，臺北市(2,114例)，桃園市(1,926例)，臺南市(1,672例)，彰化縣(904例)，苗栗縣(543例)，新竹縣(540例)，新竹市(509例)，雲林縣(429例)，屏東縣(423例)，南投縣(323例)，基隆市(289例)，嘉義縣(276例)，宜蘭縣(271例)，花蓮縣(200例)，嘉義市(177例)，臺東縣(118例)，金門縣(71例)，澎湖縣(42例)，連江縣(13例)。

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▲指揮中心1/17公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增30例本土病例死亡個案，為12例男性、18例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年5月17日至今(2023)年1月14日，死亡日期介於去年5月21日至今年1月14日。

指揮中心說明，今日新增312例境外移入個案中，為210例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年10月30日至今年1月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,283,801例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,036,151例排除)，其中9,245,066例確診，分別為45,611例境外移入、9,199,401例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

台灣自2020年起累計15,903例COVID-19死亡病例，其中15,883例本土，個案居住縣市分布為新北市3,086例、臺北市1,729例、臺中市1,691例、高雄市1,576例、臺南市1,186例、桃園市1,173例、彰化縣1,033例、屏東縣614例、雲林縣522例、南投縣508例、苗栗縣440例、嘉義縣417例、宜蘭縣333例、基隆市324例、嘉義市269例、花蓮縣268例、新竹縣264例、臺東縣198例、新竹市174例、澎湖縣40例、金門縣38例；另20例為境外移入。

▲▼指揮中心公布本土病例分析、中重症統計及新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

▲▼中國大陸入境落地PCR採檢，指揮中心公布1/15陽性率。（圖／指揮中心提供）