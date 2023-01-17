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剛宣布懷孕！網紅「搭上死亡班機」命喪尼泊爾　男友崩潰衝醫院

▲▼來自俄羅斯的33歲旅遊網紅伊蓮娜（Elena Banduro）搭上「死亡班機」不幸在尼泊爾罹難。（圖／翻攝臉書）

▲旅遊網紅伊蓮娜（Elena Banduro）才剛宣布懷孕，卻不幸罹難。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

尼泊爾雪人航空（Yeti Air）ATR-72客機15日墜毀，導致至少70人死亡。來自俄羅斯的33歲旅遊網紅伊蓮娜（Elena Banduro）幾天前才向家人宣布懷孕喜訊，未料搭上「死亡班機」不幸罹難，在目的地等待的男友聞訊情緒潰堤，在當地醫院四處尋找，只希望女友幸運活下來，最後未能如願。

▲▼來自俄羅斯的33歲旅遊網紅伊蓮娜（Elena Banduro）搭上「死亡班機」不幸在尼泊爾罹難。（圖／翻攝臉書）

▲伊蓮娜的Instagram湧入哀悼留言。（圖／翻攝臉書）

姊姊克塞妮亞（Ksenia）表示，伊蓮娜前幾天前才做完超音波檢查，並且非常興奮地宣布懷孕了，「她能看見寶寶的手臂、雙腿及輪廓，他們預期迎接一個女孩。」她當時正要飛去見男友麥克森（Maxim），出發前在Instagram開心發文「要去尼泊爾了！」如今社群媒體湧入哀悼訊息，向「我們所認識最聰慧、最善良的靈魂」致哀。

▲▼一架載有72名乘客的客機在尼泊爾博卡拉墜毀。（圖／路透）

▲▼尼泊爾空難。（圖／路透）

▲尼泊爾空難目前尋獲70具遺體。（圖／路透）

另據《路透社》報導，尼泊爾發生30年以來最嚴重空難，客機在天氣晴朗的情況下降落，卻墜毀於旅遊城市博卡拉（Pokhara）的國際機場，地形崎嶇加上後來天氣惡化，使得救援行動難度倍增。

16日，搜救人員尋獲2具遺體，使得確認死亡人數攀升至70，但不久後就因為天色漸暗而暫停行動。17日，他們派出無人機，並在200公尺峽谷垂降，持續尋找下落不明的最後2人。

此外，搜救人員也找到了狀況良好的客機黑盒子，裡面包括通話記錄器（CVR）及飛行資料記錄器（FDR），有助於釐清真正事故原因。根據國際飛航原則，機身及引擎的設計和製造國都會被自動納入空難調查的一部分，因此除了尼泊爾以外，法國與加拿大的航空事故調查單位也會加入調查。

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