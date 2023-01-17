飛南韓整形「整到丟命」！麻醉中心臟驟停　20多歲陸女魂斷異鄉

▲ 女子在動刀前麻醉過程中心臟驟停。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／編譯

南韓整形技術享譽國際，中國一名年輕女子就特地到首爾江南一家醫院整形，沒想到麻醉中心臟驟停，緊急送醫仍宣告不治，警方正調查院方是否有醫療疏失。

韓媒Channel A披露，一名20多歲中國籍女子10日在首爾江南一家整形外科醫院接受手術，動刀前先接受睡眠麻醉，接著對手術部位進行局部麻醉時卻出現心臟驟停，當地消防當局約傍晚6時接獲院方報案稱「患者沒有呼吸」，但患者送醫後不治身亡。

據悉死者先前已在中國接受額頭整形手術，因出現副作用才找上首爾江南這家醫院，接受第二次手術。

為釐清死者確切死因，警方預計進行驗屍，待死者遺屬從中國飛抵南韓，也將調查這起事件是否涉及醫療過失。院方接受調查時則供稱，當時僅注射標準用量以內的麻醉藥。

另一方面，南韓2016年曾發生一起離譜事件，25歲男大生權大熙接受下顎骨削骨手術，過程中大量出血，醫護人員卻以其他手術為由，未採取任何緊急措施，主刀醫師甚至直接下班，令他躺在手術台上被「放血」整整30分鐘，最終不幸身亡。張姓院長犯下醫療過失致死，12日被判3年有期徒刑定讞。