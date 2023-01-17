俄傭兵指揮官逃了！越境挪威求庇護　「像砲灰一樣」被扔去烏克蘭

▲瓦格納集團（Wagner Group）傳出指揮官叛逃至挪威尋求庇護。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

號稱「普丁御廚」的俄羅斯寡頭普里格津（Yevgeny Prigozhin）創辦的傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）投入烏克蘭戰場，最近在烏東小鎮蘇勒答爾（Soledar）和烏軍激戰。然而，如今有一名瓦格納的前指揮官拒絕再為組織效力，逃往挪威尋求庇護，還稱「我們就像砲灰一樣被扔去打仗」。

根據CNN報導，梅德韋傑夫（Andrei Medvedev）最近接受協助俄羅斯人權活動人士奧斯切金（Vladimir Osechkin）訪問時表示，他完成了與瓦格納私人軍事公司的合約後，拒絕再簽下一份合約，但他開始擔心生命安全，害怕自己會像上一個瓦格納叛離者紐津（Yevgeny Nuzhin）一樣，在鏡頭前被長柄大錘打死。

▲瓦格納領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／達志影像／美聯社）

挪威警察安全局發言人威姆（Eirik Veum）16日向CNN證實，梅德韋傑夫正在尋求庇護。挪威芬馬克警區也表示，他們13日周五凌晨1時58分在挪威北部邊境村莊帕斯維克（Pasvik）逮捕一名男子，過程順利並無任何插曲。梅德韋傑夫則說，他越過邊境後用生疏的英語向一名挪威婦女求助，在途中邊境部隊和警方接近，將他帶到一個部門接受審問，並對他提出非法越境指控。

梅德韋傑夫表示，他是2022年7月6日簽約加入瓦格納，當時被任命為第7突分隊第4排長第1班班長，但後來囚犯們開始加入時，瓦格納內部情況出現變化，「他們不再把我們當人看，我們就像砲灰一樣被扔去打仗。」他說，每周都會送來更多囚犯，只要拒絕戰鬥或叛逃就會被槍殺，而且作戰傷亡慘重，每個排至少損失15到20人，據他所知，大多數人都被埋在烏東盧甘斯克地區，並被宣布失蹤，家屬也拿不到戰死的賠償。

梅德韋傑夫起初兩度試圖進入芬蘭，但均以失敗告終，最終進入挪威尋求庇護，「我能來到這裡真是個奇蹟。」瓦格納集團領袖普里格津16日也在Telegram發文證實，梅德韋傑夫曾在他的公司服役，但他應該為「試圖虐待囚犯而被起訴」。對此，梅德韋傑夫否認自己犯罪，還說普里格津下令11月開始自動續簽所有合約，他只是拒絕續約就遭到毆打，才決定離開瓦格納，並且擔心生命受到威脅。