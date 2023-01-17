新年想吃臘肉！她豬肉掛窗外風乾　「醬汁滴到樓下」鄰居衣服全毀

▲新加坡一名婦人在窗外曬臘肉，不料豬肉的汁水竟滴落到樓下馬來鄰居的衣物上，讓對方非常不快，下同。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡一名六旬婦女眼見年關將至，便決定在家自製臘肉給家人享用。不料，這名婦女居然將6塊醃好的豬肉直接晾在組屋（台灣稱公寓）的曬衣架上，導致臘肉的汁水直接滴落，弄髒了樓下馬來鄰居的衣物，闖了大禍。

綜合當地媒體報導，這起離譜事件發生於1月15日。引發「臘肉風波」的65歲龔姓婦人是一名來自中國江蘇的居民。因受疫情影響，她已3年沒有回到老家，對家鄉味非常想念，因此決定趁著新年自製臘肉解解饞。龔姓婦人表示，她剛將臘肉晾上曬衣架不久，就被同住的女兒制止，可惜一切卻為時已晚。

龔姓婦人淋在豬肉上的醬汁早已滴到樓下馬來鄰居的曬衣架，不僅弄髒了樓下鄰居的曬衣桿，就連他們晾在窗外的衣物也無一倖免。受影響的馬來鄰居沙魯登（Sharuden）指出，他們晾曬的10件衣服全都被豬肉的汁水弄得臟兮兮的，讓他們感到不太舒服。基於宗教因素，沙魯登已將這些衣服全數丟棄。

知道自己犯錯後，龔姓婦人也立刻下樓向鄰居道歉。她坦言，「我對這裡的國情不夠敏感，闖了大禍，我願意向所有受影響和被冒犯的鄰居道歉。」而沙魯登也表示，他已感受到對方的誠意，相信鄰居不是故意的，因此他也無意多做計較。

新加坡香陽環球廚師學院導師彭玉芸則表示，醃製臘肉其實不需要將豬肉掛在竹竿、放在窗外風乾，只要將肉放置在有陽光直射的窗口就好，「但把醃肉放進氣炸鍋或烤爐烘烤，只要1、2個小時就能完成，不止味道不會改變，也更加衛生」。