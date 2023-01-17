起飛半路殺出另一架飛機！美2班機險相撞　管制員嚇到狂飆髒話

▲美國甘迺迪國際機場13日差點發生2架飛機相撞的恐怖事故。非涉事飛機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國甘迺迪國際機場（JFK）在當地13日發生驚險一幕，2架正在起降的客機險些在跑道相撞，所幸並未造成人員傷亡。目前美國聯邦航空管理局（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）都已對這起飛行事故展開調查。

綜合CNN等外媒報導，這起事件約莫發生於當地13日晚間8時45分。事發當時，達美航空（Delta Air Lines）旗下一架波音737飛機突然在起飛過程中被勒令暫停起飛，因為空中交通管制員注意到，另一架美國航空（American Airlines）的飛機突然穿過了達美航空前方的跑道。

JFK Airport New York - Friday the 13th, 2023. American Airlines Boeing 777 (AAL106) going to London crosses the wrong runway while taxiing while a Delta Airlines Boeing 737 (DAL1943) is departing for Santo Domingo on the same runway stopping their takeoff avoiding a disaster. pic.twitter.com/vhzXI8zD7M — Thenewarea51 (@thenewarea51) January 15, 2023

網上流出的音檔顯示，當空中交通管制員發現跑道同時出現2架飛機時，他嚇得大罵髒話，並2次緊急宣布「達美1943班機取消起飛許可！」接獲指令後，已沿著跑道加速的達美航空飛機立刻減速，並在距離美國航空客機位置不到1000英尺（約300公尺）的地方煞住，才避免了一場恐怖意外。

達美航空的一名乘客告訴NBC，飛機緊急煞停時，機上突然陷入一陣恐慌，然後大家都靜下來摒息祈禱，「我感覺我的腎上腺素瞬間狂飆，直到飛機停下時才終於鬆了口氣」。另一名乘客則透露，飛機突然減速時，他還以為是機械出了故障，「飛機突然顛簸了一下，每個人的腰部都被向前推了一把」。

達美航空表示，這架原訂於13日晚間飛往多明尼加的班機被停飛後，立刻被安排返回登機口；由於機組人員調配的問題，這架航班延誤了一個晚上，並於隔日上午起飛。目前，NTSB和FAA都已對這起飛行事故展開全面調查。達美航空告訴CNN，該公司正積極配合NTSB對這起意外的全面審查。不過美國航空公司並未對此事發表置評，僅表示將聽取FAA的意見。