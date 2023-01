起飛半路殺出另一架飛機！美2班機險相撞　管制員嚇到狂飆髒話

▲美國甘迺迪國際機場13日差點發生2架飛機相撞的恐怖事故。非涉事飛機。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

美國甘迺迪國際機場(JFK)在當地13日發生驚險一幕,2架正在起降的客機險些在跑道相撞,所幸並未造成人員傷亡。目前美國聯邦航空管理局(FAA)與國家運輸安全委員會(NTSB)都已對這起飛行事故展開調查。

綜合CNN等外媒報導,這起事件約莫發生於當地13日晚間8時45分。事發當時,達美航空(Delta Air Lines)旗下一架波音737飛機突然在起飛過程中被勒令暫停起飛,因為空中交通管制員注意到,另一架美國航空(American Airlines)的飛機突然穿過了達美航空前方的跑道。

JFK Airport New York - Friday the 13th, 2023. American Airlines Boeing 777 (AAL106) going to London crosses the wrong runway while taxiing while a Delta Airlines Boeing 737 (DAL1943) is departing for Santo Domingo on the same runway stopping their takeoff avoiding a disaster. pic.twitter.com/vhzXI8zD7M