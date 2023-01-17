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南韓總統尹錫悅又失言！　嗨喊「伊朗才是阿聯酋的敵人」

▲▼尹錫悅15日在阿聯酋視察南韓派駐當地特戰部隊時，表示「伊朗是阿聯酋的敵人」。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅15日在阿聯酋視察南韓派駐當地特戰部隊時，表示「伊朗是阿聯酋的敵人」。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅去年5月就任至今失言風波不斷，近日他前往阿拉伯聯合大公國進行國是訪問，與該國總統阿勒納哈楊召開首腦會談，獲得對方承諾投資300億美元。豈料，尹錫悅造訪南韓派駐當地部隊時，竟脫口而出「伊朗是阿聯酋的敵人」，引起伊朗當局不悅，要求南韓外交部給予說明。

根據《韓聯社》、《韓民族新聞》，尹錫悅於當地時間15日造訪南韓派駐在阿聯酋當地的特戰教育訓練派遣隊（Akh Unit，規模約150人），並向現場士兵發表演說，他提到，「阿聯酋是我國（南韓）的兄弟之邦，與之進行聯合訓練、作戰、教育訓練的正是我們大韓民國、我們的祖國！」

尹錫悅的談話又開啟了潘朵拉的盒子，「兄弟之邦的國防安全正是我們的國防安全。阿聯酋的敵人、最具威脅性的國家就是伊朗！而我們（南韓）的敵人則是北韓（朝鮮）。我國在立場上與阿聯酋極為相似，你們來到這裡活躍於此，正是如實向全世界展現大韓民國的國防力量。」

▲▼尹錫悅、金建希夫婦在阿聯酋視察南韓派駐該地部隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅、金建希夫婦在阿聯酋視察南韓派駐該地部隊。（圖／達志影像／美聯社）

針對尹錫悅在外交層面上不恰當的發言，伊朗外交部透過發言人於當地時間16日在官媒《伊朗伊斯蘭共和國通訊社》（IRNA）大吐不快，表示目前伊朗正在等候南韓外交部說明相關立場、給予合理的交待，對於尹錫悅總統的「干涉性發言」則採取密切關注。

對此，南韓總統辦公室高層關係人士於當地時間16日在阿布達比新聞中心回答記者提問，表示尹錫悅該段談話是為了激勵派駐在當地的南韓士兵，期盼南韓部隊一方面能夠正視阿聯酋所面臨的嚴峻國防情勢、一方面認真訓練。

至於南韓外交部則同樣緊急出面滅火，表示尹錫悅「阿聯酋的敵國是伊朗」的該段談話其實與南韓、伊朗之間的外交關係無關，盼外界無需過度解讀，「我國（南韓）從1962年建交以來就與伊朗維持長久的友好合作關係。對於和伊朗發展持續性的關係，我國政府堅定的態度不會改變。」

據悉，尹錫悅在首腦會談上與阿勒納哈楊（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）討論深化兩國特別戰略夥伴關係，獲得對方承諾透過主權財富基金向南韓戰略性領域投資300億美元，雙方簽署了13件合作諒解備忘錄（MOU），同意在傳統能源與清淨能源、和平穩定的核電、經濟與投資、國防與相關技術上展開合作。

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