中國清零解封暴增6萬人死於新冠！　世衛：應監測超額死亡率

▲中國上海爆發新冠疫情期間，醫護人員為急診室病床上的患者檢查靜脈注射。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

中國自從去年12月放棄嚴格的新冠防疫清零政策後，至今已新增6萬名醫院病逝的新冠肺炎患者。此一數據與先前北京當局對外通報後面臨國際批評時相比有著明顯程度的增加。對此，世衛組織（WHO）建議，中國應監測新冠肺炎的超額死亡率。

根據《路透社》，中國上周六（14日）坦承，自從上個月放棄嚴格的清零政策後，已有近6萬名新冠患者在醫院病亡，此數據明顯與先前北京當局對外透露、遭到國際批評時的數據相比，呈現大幅度的增加趨勢。

世衛組織在一份聲明中表示，「世衛建議（中國）監測超額死亡率，這能讓我們更加全面了解新冠肺炎的影響。在衛生系統因不堪重負而導致病例激增的時期，這點尤為重要。」

世衛組織秘書長譚德塞周末與中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉通話後，並未確定與中國官員會晤的時間，但世衛組織仍將持續與中國合作，提供建議與支持。而在批評北京當局面對疫情規模的態度不夠誠實後，世衛組織14日透露，中國已向其提供了有關醫院死亡人數與門診護理等相關訊息，以便更加透徹理解現況。

美國喬治城大學全球衛生法律教授戈斯汀（Lawrence Gostin）強調，「中國決定披露更多數據，乃是因為在『世衛組織的推動之下』。能獲得更加準確的死亡人數確實令人耳目一新，但更重要的是獲取中國流行病毒的完整基因序列數據。這是全球真正的大問題。」