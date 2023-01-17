　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尼泊爾機師疑陷入「空間迷向」！　專家曝：恐是飛行員誤判釀墜機

▲▼ 尼泊爾16日持續進行搜救。雪人航空15日發生72人客機墜毀事件。（圖／路透）

▲雪人航空15日發生72人客機墜毀事件，尼泊爾當局持續進行搜救。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

尼泊爾雪人航空（Yeti Air）ATR-72客機9N-ANC航班15日墜機，導致至少69人死亡，至今仍未尋獲倖存者。航空專家指出，這起空難可能是因為尼泊爾當地的特殊氣候與飛行員的計算錯誤所造成。他表示，尼泊爾屬於高海拔地區，空氣非常稀薄，而飛機在稀薄空氣中的飛行速度更快，但飛行員可能以為飛機的速度比實際速度快，因此降低速度，導致飛機失速墜機。

根據《太陽報》報導，航空專家巴奇（Ron Bartsch）表示，這起造成至少69人罹難事故的主因可能是因為尼泊爾的氣候與飛行員的失誤。他指出，從影片中可以看到，飛機似乎在半空中失速。事實上，尼泊爾的地形非常不利於飛行，因為風大，海拔高，而當地機場的跑道更是具有挑戰性，是全球難度最高的跑道之一。

▲▼尼泊爾空難。（圖／路透）

▲尼泊爾空難仍未尋獲倖存者。（圖／路透）

巴奇解釋，尼泊爾的海拔高，因此空氣較稀薄。空氣密度低，則會使得風阻減少，因此飛機在稀薄空氣中飛行的速度更快，所以消耗的燃料也較少。然而飛行員可能因為有這樣的既定概念，因此以為飛機的速度比實際速度還要快，所以進行減速，但飛機需要空氣才能飛行。他強調，「我認為飛機已進入失速狀態。」

巴奇表示，飛行員疑似是發生空間定向障礙（空間迷向），也就是無法正確判斷飛機狀態、高度以及速度等。他直言，飛行員的失誤可能是導致墜機的主要原因，接下來調查人員也會徹查飛行員是否經過適當的培訓，因為正常情況下，「飛機不可能從天上墜落，尤其是現代飛機。」

根據《天空新聞網》報導，前機長貝利（Byron Bailey）表示，失速可能是這場墜機意外的主因，因為飛行員「飛得非常慢」。他解釋，所有出入尼泊爾機場的機師都需要特殊的飛行員認證，因為地形太過陡峭，只要飛行員反應太慢，可能就會導致墜機意外發生。

ET快訊
台積電被列「中國500強」第一名！　鄉民看傻：咱們就是牛逼
台中三井LaLaport試營運首日！　排滿爆人潮
年終3個月！6位前輩「有5人要離職」　原因讓菜鳥超毛
高雄10人去年集資刮刮樂中百萬！　今年又中了
是11寶媽！第1個小孩夭折　辛酸內幕曝光
女性首度教召！　國防部：北、中、南、東部試行
外交部炸滿人潮！　旅日達人直擊現場：辦護照別跑錯棟
獨／離婚官司來真的！小甜甜、宋晉賢調解庭喊卡　年後正面交鋒
金曲歌手2度呼麻被抓！　公司證實「已勒戒」曝他懊悔心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

值勤女警被武裝份子綁架性侵　「變態割乳房」警2天後找到受虐屍

隔壁床精神病患偷餵洗碗精！　老翁「口吐泡沫」慘死

俄軍排長在火藥庫「抓手榴彈」下馬威　不慎引爆炸死3名自家小兵

起飛半路殺出另一架飛機！美2班機險相撞　管制員嚇到狂飆髒話

結婚剛滿一周年！男和愛妻墨西哥慶祝紀念日　離奇墜下4樓身亡

中國清零解封暴增6萬人死於新冠！　世衛：應監測超額死亡率

拜登私藏機密文件持續延燒　恐衝擊連任規劃

尼泊爾機師疑陷入「空間迷向」！　專家曝：恐是飛行員誤判釀墜機

女營養師「連跑150天馬拉松」創紀錄　磨破10雙鞋！完賽只想睡大覺

傳查爾斯願意「砸15億」叫梅根離婚！　不計代價拯救哈利人生

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

歐告6年存好多錢變「好野狗」　見媽想偷拿秒制止：這我的！

汽車夜間行駛忘開大燈　善心騎士用手勢暖提醒

值勤女警被武裝份子綁架性侵　「變態割乳房」警2天後找到受虐屍

隔壁床精神病患偷餵洗碗精！　老翁「口吐泡沫」慘死

俄軍排長在火藥庫「抓手榴彈」下馬威　不慎引爆炸死3名自家小兵

起飛半路殺出另一架飛機！美2班機險相撞　管制員嚇到狂飆髒話

結婚剛滿一周年！男和愛妻墨西哥慶祝紀念日　離奇墜下4樓身亡

中國清零解封暴增6萬人死於新冠！　世衛：應監測超額死亡率

拜登私藏機密文件持續延燒　恐衝擊連任規劃

尼泊爾機師疑陷入「空間迷向」！　專家曝：恐是飛行員誤判釀墜機

女營養師「連跑150天馬拉松」創紀錄　磨破10雙鞋！完賽只想睡大覺

傳查爾斯願意「砸15億」叫梅根離婚！　不計代價拯救哈利人生

韓國辛拉麵「這品項」調味料殘留致癌農藥　1128公斤退運銷毀

桃園長庚轉運站、壽山巖觀音寺　春節交通疏導管制出爐

值勤女警被武裝份子綁架性侵　「變態割乳房」警2天後找到受虐屍

火鍋店用餐！他見特殊食材拍照向科學雜誌詢問　竟是劇毒藍環章魚

空汙年害700萬人早死！醫曝「狂虐7器官」　腹中胎兒也難逃

關懷基隆伊甸院民迎春送暖　副市長邱佩琳發紅包拜早年

蘇內閣「非常不滿意度」高達26.8％　「普發六千」未熄人民怒火

風水寶地竟成毒窟！警攻堅2男險跳溪　主嫌駕車落跑被攔2萬交保

賈蘭德30分11助攻代班一哥　騎士主場攻破殘缺鵜鶘

申辦數量爆增　政院啟動東部行動領務服務...受理護照領取換發

印度「媽寶新郎」吸母乳　開放賓客拍照網友看傻

國際熱門新聞

特斯拉新車竟比二手車便宜！　大降價1關鍵讓價格倒掛

日中國遊客少！　年收逾千萬日幣才能赴日

11歲男童被3比特犬追殺　70%頭皮被扯下

「尼泊爾墜機」艙內直播畫面曝　全機葬身火海

女網紅搭尼泊爾死亡班機　最後自拍曝光

俄國愛國片大明星願替烏克蘭打仗殺敵

加州住宅槍擊6死　17歲小媽6月大嬰兒陳屍水溝

非洲行前夕 葉倫將和劉鶴瑞士首度面對面會談

暖冬不利普丁　歐洲爭取到1年能源轉型

聯合國教科文組織：2022年全球遇害記者人數激增

水族館閃光燈狂拍！大魚「暴衝」撞牆流血亡

她幫遛狗竟被「8頭獵犬圍攻」慘死

女警「極樂亂交」7同事　約3P還炫耀有巨屌

特斯拉再挨批！消費者氣炸　員工也快被操到垮

更多熱門

相關新聞

老婆生兒子他飛尼泊爾還願　結果墜機送命

老婆生兒子他飛尼泊爾還願　結果墜機送命

尼泊爾雪人航空（Yeti airlines）客機15日在博卡拉（Pokhara）附近墜毀，當時機上載有68名乘客和4名機組員，包含5名印度人；印度媒體指出，這5人都已罹難，其中一名罹難男子是在妻子生下兒子後準備到尼泊爾的寺廟祭拜還願，沒想到卻遇上死劫，噩耗傳回村莊後，居民都不敢告訴他的妻兒真相。

尼泊爾擁「世界最危險機場」平均每年1起空難

尼泊爾擁「世界最危險機場」平均每年1起空難

尼泊爾空難副機長罹難！丈夫16年前也因墜機去世

尼泊爾空難副機長罹難！丈夫16年前也因墜機去世

關鍵字：

尼泊爾空難

讀者迴響

熱門新聞

「第一位歸化籃球星」驚傳結束半年短命婚！

金曲男星驚爆「呼麻被抓」！

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

9秒淫片外流　女網紅回應了

春夢太強烈！無慾人妻驚醒…「真的進來了」超錯愕

汪小菲求婚「生好多孩子」！張穎穎心死分手：聽你媽媽話吧

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

宋逸民記者會後首現身！「陳維齡臉上表情又變了」

哥哥拒娶女友：把她當砲友！　復仇內幕曝光

今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

苗栗通霄3胞胎2互毆　老大喪命

即／威力彩頭獎5.2億開出！獎落苗栗

阿翔辣妻「中空露半球」逛逢甲夜市！

快訊／上班注意！　國1「2大車追撞」

辣模偷吃柯文哲愛將！曾自爆「光滑無毛」

更多

最夯影音

更多
馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人
戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面