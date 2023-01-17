女營養師「連跑150天馬拉松」創紀錄　磨破10雙鞋！完賽只想睡大覺

▲澳洲32歲女子莫瑞巴列特（Erchana Murray-Bartlett）完成連續跑150天馬拉松的創舉，成為新的金氏世界紀錄保持人。（圖／翻攝自IG／tip_to_toe_2022，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

澳洲女營養師莫瑞巴列特（Erchana Murray-Bartlett）於16日完成連續跑150天馬拉松的創舉，她從澳洲大陸最北端約克角（Cape York）出發，耗時5個月，跑了6300多公里，終於到達南部墨爾本，刷新金氏世界紀錄。她一路上被蜘蛛蟲蟻咬傷、忍受暴雨和高溫，跑壞了10雙鞋，並為動保團體募到逾10萬澳幣的善款。

綜合BBC與澳洲ABC報導，32歲的莫瑞巴列特有多年跑步經驗，在她錯過東京奧運會資格後，她將目標轉到另一個畢生的夢想──要跑遍整個澳洲，還要打破女性連續跑最多天馬拉松的金氏世界紀錄。上個紀錄保持人是英國女性潔登（Kate Jayden），她在去年跑完106天馬拉松。而莫瑞巴列特16日則以連跑150天大幅刷新紀錄。

莫瑞巴列特這躺旅程之初就面對困難，她開跑前3周就受傷3次，她跑過澳洲著名的海岸線，穿過熱帶雨林，踏著泥巴路或柏油公路等多變地形，有時候面臨暴雨，有時候卻得在高溫35度以上炎熱天氣中跑步，還曾被一頭公牛追殺，緊急由車輛護送她安全完賽。儘管她每天攝取5000到6000卡路里，相當於普通女性所需的3倍熱量，但她仍然瘦了很多。

莫瑞巴列特忍耐著曬傷、水泡和疼痛，還要承受持續發生的腦霧、遍布全身的疲勞感，還能開玩笑說她已經被包含螞蟻、蚊子和蜘蛛等所有白天出沒的昆蟲給咬傷過，被防蟲液和防曬乳「黏」了好幾個月。她表示，「一路上有這麼多挑戰，連車都跑壞了，幸運的是我還沒有」。穿壞了10雙鞋的她說，自己意外地感覺還好，除了腳上長繭、嚴重腫大，腳比出發時大了1碼。

這次挑戰同時也為保護澳洲瀕危動物的荒野協會（The Wilderness Society）募款，原本目標金額設在6.2萬澳幣，最終募集超過10萬澳幣（約新台幣212萬元）。

莫瑞巴列特衝過終點線時，現場人群跟著歡呼，她說自己「欣喜若狂」（ecstatic），「這實在太棒了，讓我非常激動。到場的觀眾出奇得多，每個人都跟我一起跑，讓一切變得更別具意義。」她提到自己未來還想去澳洲塔斯馬尼亞島跑馬拉松，但現在只想把腳翹起來喝杯葡萄酒慶祝，接著要好好睡一覺。