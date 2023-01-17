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俄國愛國片男星願替「烏克蘭」打仗殺敵　無視曾被普丁接待情誼

▲▼史莫亞尼諾夫（Artur Smolyaninov）被形容是俄羅斯的藍波（Rambo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史莫亞尼諾夫（Artur Smolyaninov）被形容是俄羅斯的藍波（Rambo），卻表示願替烏克蘭打仗。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

有「俄羅斯藍波」封號的俄國男星史莫亞尼諾夫曾主演俄國總統普丁最愛電影之一戰爭片「第九連隊」，並獲對方在官邸接待。但他如今卻願意為了烏克蘭而戰，不惜殺死俄國士兵。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，史莫亞尼諾夫（Artur Smolyaninov）是2005年俄羅斯電影「第九連隊」（Devyataya Rota）當中的英雄人物，故事背景發生在前蘇聯部隊占領10年的阿富汗，劇情描述一支蘇軍連隊對抗阿富汗叛軍的背水一戰，史莫亞尼諾夫飾演這場戰役中最後存活的士兵。

他因此經常被形容是俄羅斯的藍波（Rambo），外界把他與美國動作片明星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）主演過的知名同名角色相比。

而當年「第九連隊」如此受歡迎，普丁（Vladimir Putin）2005年11月甚至在莫斯科郊區的官邸舉行特映會，並邀請史莫亞尼諾夫在內的本片演員與工作人員出席。

然而時隔多年物換星移，史莫亞尼諾夫現在卻因為反對普丁2022年2月底對烏克蘭發動的戰爭，而流亡海外，並遭到俄羅斯當局列為「外國代理人」，同時面臨刑事調查。

史莫亞尼諾夫2022年夏天首次發表反戰言論。當時他仍在俄羅斯境內，他在一篇訪問中形容俄國軍事行動是「一場災難，一切都垮了，（剩下）灰燼、煙霧、惡臭與眼淚」。

到了10月，史莫亞尼諾夫因為損害俄羅斯武裝部隊名譽罪名，遭到莫斯科地方法院判處3萬盧布（約新台幣1萬3000元）罰款，他也在這個月離開俄國。據信他目前人在鄰國拉脫維亞。

史莫亞尼諾夫回憶自己如何跨越俄羅斯國界進入拉脫維亞：「我徒步越過國界。...你只要走30公尺，前方就是完全不一樣的人。他們如此溫和，甚至神情也不同。」

史莫亞尼諾夫更在上週告訴俄羅斯「新報」（Novaya Gazeta）：「我對於前線另一方（俄方）的人沒有任何感覺，只有仇恨。如果我在現場，會毫不留情。」

他說，他的一位前同事已上戰場為俄羅斯打仗，「我會朝他開槍嗎？毫不懷疑會的！我不排除為烏克蘭戰鬥？絕對是的！這是我唯一一條路。而如果我去打這場仗，我只會替烏克蘭打」。

幾天之後，俄羅斯司法部將史莫亞尼諾夫列為外國代理人。俄國調查委員會（Investigative Committee）主席巴斯特金（Alexander Bastrykin）並下令對他展開刑事調查。

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