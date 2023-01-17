嫌貓咪太臭！嬤趁孫不在家「丟公車棄養」　司機1舉動被讚翻

▲一名婦人嫌自家貓咪太臭，趁孫子不在家時，將貓咪棄養於公車上。（圖／翻攝自Facebook）

文／CTWANT

一名網友日前發文分享自己搭公車時，遇到一位婦人上車時不斷抱怨自家的貓咪太臭，決定趁孫子不在的時候，偷偷將貓咪棄養，便將貓咪留在公車上，一走了之。

一名網友日前在「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」發文表示，日前她搭乘909號公車時遇到一位婦人提著一個貓籠以及一包飼料，上車後不斷向公車司機抱怨自家的貓咪太臭，要趁孫子不在家時，把貓咪拿出門丟掉。

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網友表示，過程中司機大哥不斷勸說，希望那位婦人能為貓咪的生命負責，但婦人仍堅持要把貓咪丟掉，便將貓咪留在車上，一走了之「最後婦人在和平高中站下車，留下了貓咪和飼料給司機大哥」。

該網友也熱心表示「不知道婦人口中所說的孫子會不會想尋回貓咪，希望提供一些線索，如需要可以向公車司機詢問貓咪去向」。

貼文一出也引起許多網友紛紛留言表示「這婦人做了最差的身教，希望貓貓能順利找回牠的主人」、「司機大哥願意養真的是這隻貓的福氣」、「這種夭壽的事也做的出來」、「天啊！孫子知道後肯定會很難過！！！！」。

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