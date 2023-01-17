葉倫將和劉鶴瑞士首度「面對面會談」　將觸及債務議題及其他歧異

▲中國國務院副總理劉鶴與美國財政部部長葉倫（Janet Yellen）將首度會面。（圖左／美聯社、圖右／路透）



文／中央社

美國財政部官員表示，財長葉倫（Janet Yellen）18日將在瑞士蘇黎世和中國副總理劉鶴面對面會談，兩人將針對經濟發展，以及兩國之間的深入溝通交換意見。

路透社報導，美國總統拜登（Joe Biden）去年11月在印尼和中國國家主席習近平會談後，兩國承諾致力緩和緊張關係。葉倫和劉鶴首次面對面會談為這項承諾的一部分。

葉倫在瑞士和劉鶴會談之後，將前往非洲三國訪問。她此行將聚焦強化美非關係和糧食安全等議題。非洲大陸一向是中國貿易和投資的焦點。

事實上，中國外長秦剛甫結束非洲5國的行程。非洲連續33年來，都是中國外長年度首次出訪的目的地。

葉倫14日接受美國全國公共電台（National Public Radio）訪問時坦承，中國在對非洲國家貸放和貿易上扮演「主要角色」。但葉倫也說，非洲領袖上月在華府的峰會上表明，他們將尋求和美國加強往來。

「顯然他們想和世上許多國家擴大貿易和投資，並將美國視為在貿易和投資成長的重要夥伴。這對我們來說同樣重要。」

中國和非洲的貿易規模約是美非貿易的4倍，北京已成為提供低廉貸款的重要債權人，但和西方國家相比，中國貸款條件往往不透明，並且還有擔保品要求。經濟分析師表示，部分非洲國家，像是辛巴威，已對中國貸款不滿，正在尋找其他替代方案。

葉倫和劉鶴的會談料將觸及債務議題，以及其他中美兩國之間的重大歧異。

去年7月，葉倫和劉鶴透過電話會談。美國財政部說，葉倫也「坦率」談到俄羅斯入侵烏克蘭對全球經濟的衝擊，以及中國「不公平、非市場」的經濟做法。

劉鶴目前正在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇（World Economic Forum），葉倫則沒有計畫參加。美國其他高級官員將代表華府參加，包括美國貿易代表戴琪和氣候大使凱瑞（John Kerry）。

葉倫上任以來，曾和劉鶴舉行過3次視訊會議。葉倫也曾在印尼峇里島和中國人民銀行行長易綱會談。劉鶴將於今年卸任，這是中國當局去年9月公布經濟團隊重組計畫的一部分。