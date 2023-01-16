　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德國防長蘭布雷特請辭　放煙火吹噓「2022年特別經歷」失言挨批

▲▼德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）。（圖／路透）

▲德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）失言請辭。（圖／路透） 

文／中央社

德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）今天請辭，此前她的一連串失言已令人質疑她是否具備能力，好讓長期遭忽視的德國武裝部隊恢復軍力。

法新社報導，蘭布雷特表示：「今天我要求總理解除我的聯邦國防部長職務。」

「媒體幾個月來把焦點擺在我個人身上，幾乎無法客觀報導和討論軍人…以及為了德國公民所作的安全政策決定。」

57歲的蘭布雷特與總理蕭茲（Olaf Scholz）同屬社會民主黨（SPD）。德國對烏克蘭戰爭的回應踟躕不前，已使她連月遭到砲轟，接著她又因一段上傳到社群媒體的新年影音，受到嚴厲批評。

影片中，蘭布雷特吹噓她在2022年擔任國防部長的「特別經歷」，背景則是放煙火的巨響。

德國主流媒體抨擊這段訊息荒腔走板，還有人評論她不再適任部長，之後就盛傳蘭布雷特打算遞出辭呈。

至於誰將接替她成為防長，目前沒有相關消息。

蘭布雷特請辭之際正值關鍵時刻，德國及其西方盟邦正面臨愈來愈龐大的壓力，被要求運送戰車給烏克蘭。

負責協調軍援基輔的「烏克蘭防務聯繫小組」（Ukraine Defense Contact Group）預計本週在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）開會。

俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭，成為德國國防政策一大轉捩點，蕭茲已宣布設立1000億歐元（約新台幣3兆2830億元）的基金來升級德國聯邦國防軍（Bundeswehr）。

歷經多年投資不足的狀況後，蕭茲去年9月矢言要把國軍變成歐洲「裝備最精良」的軍隊。

ET快訊
快訊／5連霸議員涉買票　羈押32天「今晚返家過年」
年末大掃除！必丟「4大類」物品　命理師：不處理恐衰整年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

葉倫將和劉鶴瑞士首度「面對面會談」　將觸及債務議題及其他歧異

暖冬不利普丁天然氣王牌　歐洲爭取到1年能源轉型

德國防長蘭布雷特請辭　放煙火吹噓「2022年特別經歷」失言挨批

全球安全國家排名「台灣第3」　犯罪指數第140「犯罪率極低」

2代大魔王結合！泰國驚現「Delta+Omicron」病毒　一文認識XAY.2

賴清德當選民進黨主席　日官房長官親自回應了

快訊／逃亡30年！　義大利黑手黨「頭號通緝犯」在西西里島被逮

女警「極樂亂交」7同事！值勤口交、約3P還炫耀「很大」　下場慘了

沙國網紅教授被判死！罪名竟是使用推特　當局：轉發新聞威脅國家

房子被木板封死！警進門發現「床上躺腐屍」　驚嚇：死亡超過20年

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

歐告6年存好多錢變「好野狗」　見媽想偷拿秒制止：這我的！

千萬BMW停台灣大道不動！駕駛睡死警破窗　辯打牌太累真相曝光

葉倫將和劉鶴瑞士首度「面對面會談」　將觸及債務議題及其他歧異

暖冬不利普丁天然氣王牌　歐洲爭取到1年能源轉型

德國防長蘭布雷特請辭　放煙火吹噓「2022年特別經歷」失言挨批

全球安全國家排名「台灣第3」　犯罪指數第140「犯罪率極低」

2代大魔王結合！泰國驚現「Delta+Omicron」病毒　一文認識XAY.2

賴清德當選民進黨主席　日官房長官親自回應了

快訊／逃亡30年！　義大利黑手黨「頭號通緝犯」在西西里島被逮

女警「極樂亂交」7同事！值勤口交、約3P還炫耀「很大」　下場慘了

沙國網紅教授被判死！罪名竟是使用推特　當局：轉發新聞威脅國家

房子被木板封死！警進門發現「床上躺腐屍」　驚嚇：死亡超過20年

學起來超省錢！染髮持色「3個小技巧」，拉長補染時間

葉倫將和劉鶴瑞士首度「面對面會談」　將觸及債務議題及其他歧異

高三生媽媽開刀「學測沒錢吃飯」！作家一聽秒匯10萬：好好過年

中國加速「核武庫擴張」遭美日關切　中國外交部：渲染中國核威脅

周杰倫隔3年開唱…IG湧粉絲負評！大方開放錄影：唱不好的地方@我

千古絕唱：前、後赤壁賦成熟與圓融的人生境界

誰是史上最佳？唐西奇：我不負責排名　瑞佛斯稱詹皇生涯最偉大

萌貓超重被請下頭等艙　打滾耍賴不願面對現實

相關新聞

俄軍飛彈轟烏東公寓「40死」

俄軍飛彈轟烏東公寓「40死」

俄羅斯14日對烏克蘭東部城市第聶伯羅（Dnipro）發動飛彈轟炸，一棟公寓慘遭擊中，16日最新統計的死亡人數，已增至40人死亡，還有30人下落不明。這是莫斯科在近3個月以來，最致命的一次平民攻擊行動。

新神鬼先知預言台灣將爆衝突　規模堪比三戰

新神鬼先知預言台灣將爆衝突　規模堪比三戰

女網紅搭尼泊爾死亡班機　最後自拍曝光

女網紅搭尼泊爾死亡班機　最後自拍曝光

俄用航艦殺手轟烏東民宅　烏軍：無法擊落

俄用航艦殺手轟烏東民宅　烏軍：無法擊落

23歲女躲廢墟「掩面哭泣照」瘋傳　俄軍害她全家

23歲女躲廢墟「掩面哭泣照」瘋傳　俄軍害她全家

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

最夯影音

更多
馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人
尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面