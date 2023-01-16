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2年來首死！5個月大女嬰腸病毒搶救近兩周不治　30多歲男罕見重症

▲▼指揮中心10/21記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲疾管署副署長莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒拉警報！疾病管制署今（16）日公布國內確認兩年來首起腸病毒死亡個案，是5個月大女嬰，去年12月30日因為無呼吸心跳送醫確認染腸病毒D68型，但當時已經有腦損傷，靠呼吸器、升壓劑維生，經過近2周搶救，仍於1月12日過世。另也通報一起罕見重症，是一名30多歲男性，感染克沙奇A2型，還在加護病房治療中。

過去兩年國內都沒有腸病毒重症通報，然而近期卻發現疫情有升溫趨勢，不但出現兩年來首起死亡，還有罕見的成人重症通報。

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疾管署副署長莊人祥說明，新增一起腸病毒死亡個案為1月7日公布的5個月大女嬰，12月30日因無呼吸心跳，立即急救後送醫治療，檢驗確定為腸病毒D68型感，收治新生兒加護病房。然而個案就醫時已經腦損傷，仰賴呼吸器、升壓劑維生，住院持續意識昏迷，於1月12日不幸病逝，後續還需司法相驗。

新增的腸病毒重症個案則是一名北部30多歲男性，於去(2022)年12月9日出現發燒、嗜睡、嘔吐、肌肉無力、咳嗽、呼吸困難等症狀，12月13日症狀持續未改善持續就醫並於12月19日收治住院，今(2023)年1月13日經檢驗確認感染克沙奇A2型，研判為腸病毒感染併發重症確定病例，目前於加護病房住院治療中。

莊人祥表示，腸病毒重症多好發在學齡前幼兒，頂多是國小年紀的小朋友，成年人感染引發重症相當罕見，國內從1999年開始至今，包含本次個案在內，20歲以上個案僅有4例。

國內腸病毒感染併發重症確定病例2022年累計3例，其中1例死亡。莊人祥指出，監測資料顯示，上週(2023年1月8日至1月14日)國內腸病毒門急診就診共計1,777人次，較前一週(1,299人次)上升36.8%，近期呈上升趨勢。

莊人祥說，雖然目前腸病毒還沒有進入流行，就診人次和往年相比仍低，預期還是春季會出現流行，且過去兩年多沒有流行腸病毒，大多數2~3歲小朋友是沒有感染過，可能有免疫負債問題，要特別留意。

疾管署再次提醒民眾，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，只有短短數小時之黃金治療時間，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應設法與其他幼兒隔離，減少接觸，以降低交叉感染的機會，並請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等，一旦出現上述病徵，請務必立即送至大醫院接受適當治療，掌握治療的黃金時間。

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