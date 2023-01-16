2代大魔王結合！泰國驚現「Delta+Omicron」病毒　一文認識XAY.2

▲泰國證實出現Delta和Omicron兩代大魔王結合而成的XAY.2病毒。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國衛生部6日證實，當地出現了Delta和Omicron病毒重組而成的變異株XAY.2，引發各國關注。《ETtoday新聞雲》根據外媒整理出了以下關於XAY.2的重點。

▌認識XAY.2

XAY.2病毒是Delta亞變種AY.45和Omicron亞變種BA.4/5所重組而成。全球共享流感數據倡議組織（GISAID）數據庫顯示，目前全球已有344宗與XAY.2相關的病例，所幸至今尚未發現有密切接觸者感染相關病毒。

此前，前後兩代「大魔王」是否重組出了令人膽戰心驚的Deltacron病毒，一直是醫界所關注的焦點。有人認為，這個混種病毒只不過是實驗室樣本污染的結果，但有學者舉出病毒基因定序分析，舉證這種恐怖病毒確實存在。去年3月，世界衛生組織（WHO）證實，當局確實在法國、荷蘭和丹麥檢測出Deltacron的存在，不過目前與Deltacron相關的病例數量不多。

The Department of Medical Sciences yesterday confirmed the first case in Thailand of XAY.2, a Delta-Omicron recombinant variant, one of nearly 350 known cases around the world. #BangkokPost #Thailand https://t.co/EwHoP55A4m — Bangkok Post (@BangkokPostNews) January 7, 2023

▌XAY.2的症狀

泰國醫學科學廳副廳長烏帕蓬（Banlang Uppapong）指出，該國感染XAY.2的患者並未出現重症反應，且目前已康復出院，而初步資料也顯示，XAY.2的症狀並不嚴重，疫苗在面對這種病毒時，也出現了良好的防護作用。WHO新冠應對技術負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）此前也提到，科學家對Deltacron進行觀察後，並未見到這種病毒會改變新冠嚴重程度的證據。

▌XAY.2的傳播力

北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾在接受陸媒採訪時指出，目前當局尚未發現XAY.2病毒有成為某國或某地主流病毒株，或增加當地重症率的跡象，因此科學家們由此可以推斷，XAY.2並沒有XBB病毒那麼強的免疫逃脫能力，但從理論而言，重組病毒的特點會更不確定，因此一旦相關病毒流行起來的話，就說明它有了更強的免疫逃脫能力，需要更多的關注。