2代大魔王結合！泰國驚現「Delta+Omicron」病毒　一文認識XAY.2

記者葉睿涵/綜合報導

泰國衛生部6日證實,當地出現了Delta和Omicron病毒重組而成的變異株XAY.2,引發各國關注。《ETtoday新聞雲》根據外媒整理出了以下關於XAY.2的重點。

▌認識XAY.2

XAY.2病毒是Delta亞變種AY.45和Omicron亞變種BA.4/5所重組而成。全球共享流感數據倡議組織(GISAID)數據庫顯示,目前全球已有344宗與XAY.2相關的病例,所幸至今尚未發現有密切接觸者感染相關病毒。

此前,前後兩代「大魔王」是否重組出了令人膽戰心驚的Deltacron病毒,一直是醫界所關注的焦點。有人認為,這個混種病毒只不過是實驗室樣本污染的結果,但有學者舉出病毒基因定序分析,舉證這種恐怖病毒確實存在。去年3月,世界衛生組織(WHO)證實,當局確實在法國、荷蘭和丹麥檢測出Deltacron的存在,不過目前與Deltacron相關的病例數量不多。

