　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

房子被木板封死！警進門發現「床上躺腐屍」　驚嚇：死亡超過20年

▲命案，他殺，殺人，調查，屍體，血腥。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

▲警方在屋內發現死亡20年屍體。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

愛爾蘭警方近來在一棟廢棄房屋中發現一具腐屍，由於遺體已經嚴重腐爛幾乎只剩殘殼，根據屋內物品情況判斷，死亡時間可能已經超過20年，附近鄰居卻沒有任何人發現，誇張案件震驚外界，目前已將遺體送去驗屍，希望能查出屍體身分與死亡原因。

市議會人員13日在科克郡馬洛市(Mallow)調查清理一處被木板封印的廢棄房產時，意外在床上發現一具死亡多年的腐屍，嚇得他們立刻報案，由於在死者冰箱中找到一個自2001年開始存放的奶油，懷疑死者可能已經死亡長達20多年。

警方目前將案發現場封鎖，並將遺體送去科克大學醫學部進行驗屍，由於遺體已經嚴重腐爛，要辨識出身分十分困難，他們希望能透過遺體所剩的牙齒，能夠追蹤到死者身分。

調查人員表示，「死者長達20多年都沒被人發現，這實在很不尋常，要辨識出他的身分恐怕會需要很長的時間」。附近居民表示，他們一直以為廢棄屋的主人早已搬離當地，所以都沒有人懷疑過房子裡面的狀態。

ET快訊
快訊／國1追撞車禍！駕駛受困　車流大回堵
快訊／資深女星過世！　1個月前才報平安
強冷氣團襲台！　最冷時段出爐
汪小菲求婚「咱們生好多孩子」！　張穎穎心死分手
快訊／護專女兒返台中招魂哭到喊不出聲！　擲筊一次就過
快訊／富邦金年終入帳了！　辦公室發出尖叫
快訊／2年來首例　5月大女嬰腸病毒死亡
倪暄閃電離隊Rakuten Girls　首曝真實心聲
快訊／逃亡30年！　義大利黑手黨「頭號通緝犯」抓到了
吃完晚飯才發現不見　3歲女兒「卡洗衣機中」死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

吃完晚飯才發現孩子不見　爸媽目睹3歲女兒「卡洗衣機中」窒息亡

尼泊爾客機墜峽谷68死　女網紅搭死亡班機「機艙最後自拍照」曝光

男童被3比特犬追殺　堂哥目睹他「70%頭皮被扯下」爆血哭喊：救我

恐怖女攻擊亞裔女學生「頭部砍7刀」　邪笑：殺死毀掉美國的人

辦公室情慾交流！女警辦多人淫亂趴　和「8警官愛愛」揪同事妻3P

大白天逛街被攻擊　女網紅被變態男拉到人行道旁「射嘉明在腿上」

2代大魔王結合！泰國驚現「Delta+Omicron」病毒　一文認識XAY.2

賴清德當選民進黨主席　日官房長官親自回應了

快訊／逃亡30年！　義大利黑手黨「頭號通緝犯」在西西里島被逮

女警「極樂亂交」7同事！值勤口交、約3P還炫耀有巨屌　下場慘了

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

曾國城17歲帥兒認「帶頭做亂！」　他讚兵役延長：只當4個月笑死人

公司聚餐喝開昏睡廁所 親哥掛肩扛瓦斯帶回家

許維恩「辦婚禮時就懷孕」！　王家梁見兩條線感動狂掉淚

MAMAMOO林口開唱根本吞CD！　頌樂中文嗨喊：一起來～

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

2代大魔王結合！泰國驚現「Delta+Omicron」病毒　一文認識XAY.2

賴清德當選民進黨主席　日官房長官親自回應了

快訊／逃亡30年！　義大利黑手黨「頭號通緝犯」在西西里島被逮

女警「極樂亂交」7同事！值勤口交、約3P還炫耀有巨屌　下場慘了

沙國網紅教授被判死！罪名竟是使用推特　當局：轉發新聞威脅國家

房子被木板封死！警進門發現「床上躺腐屍」　驚嚇：死亡超過20年

韓擬取消「室內口罩令」！　政府：再300萬人感染疫情就結束了

尼泊爾68死空難「黑盒子找到了」　軍方：迄今未救出任何倖存者

剛果教堂遭炸彈攻擊！信眾「渾身血倒地」崩潰哭叫　死傷人數不明

吃完晚飯才發現孩子不見　爸媽目睹3歲女兒「卡洗衣機中」窒息亡

《單身即地獄2》天堂島取景地在這！仁川五星級度假村打造天堂城市

財訊快報／大循環結構調整才剛開始

媽陷泥淖遭公獅狠咬！小河馬「單挑救母」　未淪大餐…結局超悲慘

吃了蔬菜還是便祕！營養師曝原因...揭「它」膳食纖維最高

北橫65K~85.5K明池至百韜橋路段　明起全天開放通行至30日

一起洗鴛鴦浴！女友突抓他下體喊「別人比較硬」...網曝1招回擊

70歲「歌仔戲名旦」連明月病逝！　1個月前才報平安：不要為我擔心

快訊／國1水泥車事故！小車駕駛夾困座艙待救　車流回堵5km

北市私幼補助恐生變？　傳中央將扣補助款「教育局持續溝通」

台灣「勁戰六代」現身日本機車銷售前3名！Honda霸榜坐穩銷量王

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

國際熱門新聞

「尼泊爾墜機」艙內直播畫面曝　全機葬身火海

女網紅搭尼泊爾死亡班機　最後自拍曝光

她幫遛狗竟被「8頭獵犬圍攻」慘死

特斯拉大降價車主氣炸　馬斯克「時空穿越」冷回4字

50歲婦和鮮肉尪吵架聯手縱火！　20歲兒被活活燒死

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

護理妹「遭寄生蟲入侵」臥床插鼻胃管

「尼泊爾墜機」官方證實已68死

水族館閃光燈狂拍！大魚「暴衝」撞牆流血亡

鹽系帥哥「出社會3年」顏值徹底崩壞！

俏護士色誘歐吉桑　榨乾71人退休金海撈7千萬

3歲女童突然失蹤　卡洗衣機中窒息亡

28歲男喊頭痛、流鼻涕「竟敗血症身亡」

黑洞潮汐瓦解　恆星撕碎成甜甜圈

更多熱門

相關新聞

台中「毛骨悚然」套房　124萬成交了

台中「毛骨悚然」套房　124萬成交了

台中1間20年沒住人的公寓套房以158萬元刊售，網友直呼：「一整個毛骨悚然，尤其是第二張廁所照，拍照的這位仲介不去當恐怖片導演實在可惜了。」記者聯繫該案委託的房仲，他證實，該屋已在日前成交，金額是124萬元。

警在媽媽家地板下挖出6歲男童腐屍

警在媽媽家地板下挖出6歲男童腐屍

愛爾蘭領導人輪替　瓦拉德卡再度出任總理

愛爾蘭領導人輪替　瓦拉德卡再度出任總理

台中養蚊宅大增！空屋半年添1.2萬戶　2成是5年內新屋

台中養蚊宅大增！空屋半年添1.2萬戶　2成是5年內新屋

9歲童被比特犬攻擊　半張臉被撕爛

9歲童被比特犬攻擊　半張臉被撕爛

關鍵字：

腐屍空屋愛爾蘭Mallow

讀者迴響

熱門新聞

驚爆男星硬上女粉「2分鐘就射了」！黃明志怒揭1線索

南投單親10寶媽染肺炎病逝　最小的剛滿月　

黃明志怒：你硬上我朋友還不戴套內射！

宋逸民前教友「奉獻6位數變4千」怒公開收據

夜市打工勾人夫老闆！女大生鹹濕訊息曝

張穎穎崩潰再爆汪小菲「死不分手」：他很恐怖！

「尼泊爾墜機」艙內直播畫面曝　全機葬身火海

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

小A辣分手5天「宮廟磕頭跪700台階」

高虹安行政處長爆婚外情　大街熱吻模特兒人妻還過夜

汪小菲認愛2月爆情變！張穎穎哭訴：為什麼要我承受

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

高虹安處長新婚2年就有小三　妻：不可能

賤葆認了「射箭的是我們」！還原意外經過：《木曜》相當負責任

更多

最夯影音

更多
羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」
黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面