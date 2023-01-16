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學測「考前20分鐘」接到噩耗　她爆哭走到學校！監考人員1舉動超暖

▲▼學測第一天，在成功高中應試的考生，依序進入考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲原PO在大考最後一天的早上接到噩耗。（示意圖／記者許敏溶攝）

記者施怡妏／綜合報導

為期三天的112學年學測昨（15日）下午落幕，一名女網友表示，在考前20分鐘接到通知，最親的親人過世了，當下瞬間爆哭，心情混亂到無法作答，腦袋一片空白，然而，監考人員超溫暖的舉動，讓原PO感動落淚，「只是想跟你說謝謝你，有你真好」。

女網友在Dcard上發文，「謝謝遞給我衛生紙的監考人員」，15日是社會組的最後一天考試，在去考場的路上接到通知，最親的親人過世了，「我直接在捷運上大爆哭，哭到學校」，那時離考試僅剩下20分鐘，她到校後就先去保健室找護理師。

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護理師趕緊通報大考中心，接著原PO就去複習考試的科目，「結果當然是什麼都看不進去，數學公式忘光光 ，原本應該會寫的題目都不知道怎麼解了」。她進考場前，擔心一直擤鼻涕會被扣分，正打算跟監考人員說明狀況，怎料她還沒開口，對方就伸手抱住她。

▲▼為期三天學測在社會科考完後劃下句點。（圖／大考中心提供）

▲監考人員遞給她衛生紙，還給她大大的擁抱。（示意圖／大考中心提供）

原PO感動表示，「她就說她已經都知道（大考中心真有效率），然後抱了我一下，眼淚又跑出來了，然後遞給了我一包衛生紙」，數學科目考完後，監考人員還安慰她，「真的覺得好溫暖也很感謝，很幸運能遇到這麼善良的監考人員」。

事後，她打算去跟對方道謝，但看到監考人員在改考卷，怕會有不公正的問題，所以就沒有走過去，「不知道妳會不會看到這篇，只是想跟妳說謝謝妳，有妳真好」。

貼文一出，許多網友鼓勵她，「辛苦你了～抱抱，考完學測了先好好休息一下，親人去世真的很讓人難受，接到噩耗就試圖要立即振作，已經很努力、很堅強了」、「辛苦妳了，努力到今天的妳很棒」、「我有個很親的家人在學測第一天過世，不過家人是等我全部考完才跟我說，知道的當下有夠痛苦」。

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學測考試監考人員Dcrad

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