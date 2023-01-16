31人搶2名額「森林護管員起薪31Ｋ」　台大博士生也報考

▲南投林管處招募森林護管員，吸引台大博士生報考。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

林務局南投林區管理處昨（15日）結束一連兩天的森林護管員甄試，這次僅開出2個名額，起薪3.1萬，卻吸引31人報考，錄取率不到6%，競爭相當激烈，其中還有1名擁有台大博士學位的考生報考，經過負重20公斤路跑的術科與筆試測驗後，最後成功擠進候補名單。

南投林管處指出，今年度森林護管員甄試，原有34人報名，經審查符合報考資格者為31人，男性24人、女性7人，其中具原住民身分10人，學歷博士1人，碩士3人，年紀最輕為21歲、最年長為56歲，平均年齡35.6歲。

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南投林管處表示，在首日的術科測驗中，考生需要完成騎125c.c循環檔機車換至3檔才算通過，且要負重20公斤背包於時限內（男生於12分內、女生於13分30秒內）跑完1500公尺，術科測驗均通過後，才能進入第二階段的學科筆試及口試測驗，有25位考生在時間內完成，其中許多女考生也展現強大肌耐力，為了謀得新職，全力以赴。

報考的台大博士生表示，因平常就喜歡登山，森林護管員可以保護國家森林，一直是心中理想工作，雖然工作辛苦且充滿挑戰，起薪從3萬1130元起薪，若將來考核成績好，最高可晉升到4萬6695元，是非常吸引人的職缺。

林管處指出，本次甄試結果已於今日公告正取及候補名單，因這次僅錄取2名，所有報考者在術科、筆試成績均很優秀，甚至出現筆試成績僅差0.02分，雖然正取2人，但因內部人員退休異動，候補名單仍大有機會。

南投林管處長李政賢處長表示，此次甄試錄取的2名人員將於1月31日報到，報到後將進行為期一個月的專業與實務訓練，確保其未來派駐高山現場執行森林保護工作時，能具備良好的團隊合作意識，危機判斷與風險評估能力。