警署男廁內舉槍自戕！日警官頭部中彈倒血泊　送院搶救仍不治

▲東京一名警員在警署內開槍自盡。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本東京警視廳高島平署16日上午發生警員輕生事件。一名40歲的男性巡查部長在警署內的男廁舉槍自盡，倒臥血泊之中。同事發現後隨即將他送往醫院搶救，但仍因傷重不治身亡。警方則是在現場發現一把手槍，初步判定就是自戕的工具。

根據《朝日電視台》報導，40歲的死者隸屬於高島平署地域課，並擔任巡查部長一職。他17日上午7時左右被人發現頭部流血，倒臥在警署內部男廁之中。當時他倒下後，在他右手邊的地板有一把手槍，懷疑就是使用該把手槍自行往頭部開槍。

根據初步判斷，死者應該只有開了1槍。而同事發現後也隨即將他送往醫院治療，但因傷勢過重，到院後仍不治身亡。

對此，高島平署表示，「對於發生警員疑似使用手槍自盡的事件我們深感遺憾，待未來調查結果出爐，會致力避免類似事件再度發生。」目前警視廳正在往自殺方向調查。

另一方面，東京警視廳9日才傳出有一名56歲女警員在清槍時誤射子彈的事件，所幸並未造成人員傷亡。隸屬於東京機場署警備課的女姓警員在當天勤務結束後，於警署地下1樓作業台進行清槍作業，沒想到在將手槍從槍套取出的過程中，槍枝不小心撞到作業台的邊緣，當場誤發射，子彈隨即射穿作業台。所幸當時在一旁的另一名男性警員並未受傷。

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