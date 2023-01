旋轉90度後掉入峽谷！尼泊爾墜機可能原因曝　專家：飛機早已失速

▲尼泊爾15日發生嚴重空難,目前官方證實已有68人死亡。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

尼泊爾15日爆發30年來最嚴重空難事件,雪人航空一架載有72人的航班在博卡拉附近墜毀,官方證實已至少有68人死亡。儘管目前當局仍在調查導致飛行失事的確切原因,但現場畫面顯示,飛機墜毀時天氣晴朗,機師事前也未報告技術故障,因此飛行專家認為,墜機可能與飛機失速、機師失去對飛機的控制有關。

據印度PTI報導,一名不願具名的飛機事故調查員指出,雖然飛機墜毀的確切原因必須在詳細調查結束後才能被確定,但從網上流出的現場畫面看來,這起事故可能與飛行員操作不當,或攻角(AOA)感測系統故障有關,「飛機墜毀前出現了機頭輕微上升,機翼向左側下垂的狀況,看起來是出現了失速問題」。

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines???????? ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf