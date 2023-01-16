無業女為領取養老金伴母屍2年！　警方破門驚見毯下骨骸

▲南韓一名女子為領取養老金，在母親死後伴屍生活2年。（圖／翻攝自pakutaso.com）

記者鄭文晴／綜合報導

南韓仁川一名47歲女子為詐領養老金，自母親2020年死後都未通報並申請死亡證明，更將母親屍體藏於家中，伴屍生活長達2年的時間，只為能持續月領約60萬韓元（約1.5萬元新台幣）的養老金。

根據外媒報導，在韓國若匿藏屍體於家中最高可判處7年有期徒刑，而這起女兒詐領母親養老金事件於上周五被揭發。南韓國民年金公團（NPS）表示，之所以揭發此案，主要是因這名母親在過去兩年中沒有就醫紀錄，當局對此產生懷疑，要求其他親人去確認狀況，才發現這名母親2020年就離世，享年76歲，距今已過了2年又4個月。

據報導指出，該名女子來自一個6兄弟姊妹的家庭，而其他兄弟姊妹在父親1995年去世後便與母親斷絕聯繫，直到當局聯繫才返回家中確認狀況，發現異狀立即報警，警方於11日強行進入女子公寓，發現在毯子下方有母親的遺骸，13日就對女子發出了拘捕令。

據了解，這名失業女子在過去2年4個月中詐領了高達1700萬韓元（約42萬元新台幣）養老金，以每個月約60萬韓元（約1.5萬元新台幣）維生，因害怕陷入貧困而沒有登記母親的死亡。