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恐怖女攻擊亞裔女學生「頭部砍7刀」　邪笑：殺死毀掉美國的人

▲▼印第安納州56歲女子戴維斯(Billie Davis)，持刀砍亞裔女學生頭部7刀。（圖／達志影像／美聯社）

▲女子持刀攻擊亞裔女學生。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安納州發生「仇亞」事件，56歲女子戴維斯(Billie Davis)在巴士上突然持刀狂捅一名18歲亞裔女學生頭部，造成女學生頭部至少中7刀，而她被捕後竟然表示，是因為種族所以對女學生發動攻擊，「這樣會少一個人來毀掉美國」。

戴維斯11日下午4時45分在布盧明頓市(Bloomington)搭乘巴士時，突然持刀朝車上一名18歲女學生頭部瘋狂攻擊。女學生送醫後發現頭部一共被留下7個刀傷，而戴維斯拍攝囚犯照時還面露微笑，看起來十分詭異。

受害女學生表示，當時她站在車門附近正準備要下車，戴維斯突然衝過來攻擊她，而她身受重傷倒地流血時，戴維斯很快就下車離開現場。警方查看監視器發現，戴維斯在發動攻擊前，和受害者沒有任何互動。

戴維斯被捕表示，她會對女學生動手的唯一原因，是因為對方的種族，她認為亞裔的受害女學生是中國人，這樣做是為了「除掉一個來毀掉我們國家的人」，目前依謀殺未遂罪被捕。

受害女學生就讀學校印第安納大學副校長James Wimbush發表聲明表示，「本周，我們很遺憾的被提醒，反亞裔的仇恨是真實存在，任何人都不應該因為其背景、種族或傳統而面臨騷擾或暴力，相反地，社區因為是由各種不同文化與背景的人組成，多樣性讓我們變得更強大」。

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