差點搭上尼泊爾失事客機！男歌手工作提前退票　與死神擦肩

▲尼泊爾雪人航空15日發生空難事故。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

尼泊爾15日發生30年來最嚴重空難，雪人航空一架載72人客機從首都加德滿都飛往博卡拉期間墜毀，迄今官方已證實68死。尼泊爾著名民謠歌手夏爾馬聽到這則消息感到相當震驚，因為他才因工作關係提前行程退訂機票，與死神擦肩，「如果不是因為我的工作，不得不提前兩天來，我今天也許就會在這架飛機上」。

綜合紅星新聞等報導，夏爾馬（Pashupati Sharma）原本購買的機票，就是15日墜毀的這架失事航班機票，但因手中其他工作，取消15日航班機票，提前兩天搭機從佛空前往博卡拉。巧合的是，夏爾馬不只是退訂這次失事航班機票的人，在他提前飛抵博卡拉完成工作、準備搭機返回首都加德滿都時，等待的還是這架失事航班。

得知這一切的夏爾馬感到相當震驚指出，母親曾說生活是一場戲劇，沒人知道生命中接下來會發生什麼事，「我們不斷頻繁從一個地方到另一個地方，連我自己都不知道坐過多少次這架飛機，今天有可能，我自己也會遭遇這場事故，如果不是因為我的工作，不得不提前兩天過來，今天也許就會在這架飛機上」。

雪人航空這架失事客機當地15日自首都加德滿都起飛前往旅遊勝地博卡拉，卻在接近博卡拉國際機場準備降落時墜毀，當時機上載著68名旅客及4名機組人員。

俄羅斯衛星通訊社引述雪人航空發言人舍爾帕說法指出，機上72人全數罹難。但尼泊爾民航局表示，這起空難事件造成68人死亡，搜救工作持續中。