尼泊爾擁「世界最危險機場」平均每年1起空難！　外媒揭關鍵原因

▲尼泊爾盧卡拉機場（Lukla Airport）跑道盡頭即是斷崖。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

尼泊爾雪人航空編號9N-ANC客機15日在博卡拉（Pokhara）附近墜毀，目前官方證實已造成至少68人死亡。事實上，尼泊爾飛航條件極差，還擁有全球「最危險」的機場，除了惡劣的天氣、多山的地形外，還有基礎民航投資不足，讓該國成為全球最危險的飛行地點之一，過去30年來平均每年都會發生至少1起空難。

▲尼泊爾雪人航空15日一架客機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）



尼泊爾15日發生國內30年來最嚴重空難，雪人航空（Yeti airlines）一架從首都加德滿都（Kathmandu）起飛，準備飛往第2大城市博卡拉（Pokhara）的飛機，在即將降落時墜毀，目前造成至少68人死亡；而尼泊爾極差的飛行條件，也讓該國被稱為全世界最危險的飛行地點，過去30年來平均每年都會發生至少1起空難。

根據CNN報導，飛安專家指出，惡劣的天氣和低能見度讓尼泊爾的飛航條件極差，但最讓機師最害怕的，是該國多山的地形。尼泊爾擁有2900萬人口，而全世界最高的14座山峰中，有8座就位於尼泊爾境內，包含全球最高的聖母峰。

儘管這些高山替尼泊爾帶來龐大的商機，但這種地形很難從空中導航，且受到多山地形的影響，大型客機無法進入偏遠山區，大部分的時候都要依賴19人座的小型飛機，而小飛機更容易受到天氣影響。

▲▼尼泊爾盧卡拉機場跑道僅527公尺，且易受惡劣天氣影響。（圖／達志影像／美聯社）



尼泊爾盧卡拉機場（Lukla Airport）位於聖母峰海拔約2800公尺處，許多登山客都會先搭小飛機到此處，再改用步行攻頂，是全球最繁忙的機場之一，但它也被評為世界上最危險的機場，除了僅527公尺長的跑道、濃霧或強勁風勢外，其跑道採傾斜式設計也讓飛機沒有重飛機會，不然就會掉進懸崖。

印度《Republic TV》指出，另一個最致命的是，尼泊爾缺乏對老舊機型和民航設備的投資，也因為如此，尼泊爾所有航空公司從2013年起因「飛安問題」遭歐盟列入禁飛名單。航空專家表示，該國缺乏先進的雷達技術，還有對航空也的投資，都是讓該國空難事件頻傳的原因。