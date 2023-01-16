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日本研議室內無需戴口罩　共同社：可望春季實施

▲▼日本東京,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本疫情控制穩定。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京16日綜合外電報導

共同社報導，日本政府消息人士透露，政府正在探討是否把COVID-19降級為跟流感同等級的第5類傳染病，也考慮修改防疫指引，在室內原則上無需戴口罩，最快今年春季實施。

共同社14日報導指出，有關建議在室內佩戴口罩的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫對策，日本政府正在探討除了有症狀人士之外，原則上無需戴口罩的方案。

日本2020年1月中旬發現首例確診者，迄今已經3年。日本政府去年5月修改基本應對方針，關於口罩的部分，規定在戶外若不說話，原則上無需佩戴，在室內除了可確保距離且基本上不說話之外，否則建議佩戴。

報導提到，政府相關人士透露，出於若把COVID-19在傳染病法的定位改成第5類、防疫措施也改為與第5類其他傳染病相同程度的想法，目前正探討室內原則上無需戴口罩的方案。會結合專家意見，配合最快於今年春季改為第5類，可能會規定無需戴口罩。

日本目前將COVID-19歸類在傳染病法中「相當於第2類」。傳染病法將傳染病分為5類，第2類意為可採取第2嚴格的防疫措施，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）就屬此類，季節性流感則屬第5類。

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