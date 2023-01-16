飛彈炸中烏克蘭公寓增至25死　普丁：俄軍進展樂觀

▲俄軍彈襲烏東公寓25死，倖存女照片震驚國際。（圖／翻攝自推特／Anton Gerashchenko）



文／中央社

烏克蘭東南部城市第聶伯羅一棟公寓14日遭俄羅斯飛彈擊中，烏克蘭總統澤倫斯基15日表示死亡增至25人。俄羅斯總統普丁則說，俄國在烏克蘭的「特殊軍事行動」展現樂觀趨勢。

綜合美聯社與路透社報導，烏克蘭多座城市昨天遭到俄羅斯空襲，第聶伯羅（Dnipro）這棟住宅大樓是傷亡最慘重的地方，救難人員徹夜在寒冷氣溫下進行搜救。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，截至15日下午至少還有73人受傷，已有39人獲救。第聶伯羅市政府說，通報失蹤人數有43人。

俄羅斯國防部15日則表示，俄軍14日對烏克蘭的一些軍方與基礎設施地點發動一波飛彈空襲，但未提及第聶伯羅是特定攻擊目標。

▲普丁稱俄軍在烏克蘭的「特殊軍事行動」進展樂觀。（圖／路透）



聲明說：「所有指定目標都被擊中，空襲目的已達成。」

俄方還表示，俄軍在朝烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）巴赫姆特市（Bakhmut）推進已取得進展，距離這座城市的北郊更接近。巴赫姆特是俄羅斯數個月來攻勢重點。

莫斯科上週宣布數個月來第一個重大戰果，表示俄軍已拿下位於巴赫姆特北方僅幾公里的小鎮蘇勒答爾（Soledar）。但卻是經歷多月殘酷激戰。

烏克蘭則反駁俄方說法，14日仍堅稱烏軍持續為守鎮而戰。但官員承認情勢艱難、巷戰激烈，且俄軍從多個方向進攻。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）宣稱，在烏克蘭的「特殊軍事行動」展現出正面趨勢，他並希望俄軍在蘇勒答爾之後能有進一步戰功。

普丁告訴國家電視台俄羅斯-1頻道（Rossiya 1）：「局勢發展正面，一切都在國防部與參謀本部的計畫架構內發展。我希望我方戰士能用他們的戰鬥成果，使我們更開心。」

西方國家因烏克蘭戰爭而對俄羅斯祭出現代史上最嚴重制裁後，俄國經濟展現出非凡韌性。但這個全球最大天然資源生產國愈來愈親中國。

普丁表示：「經濟狀況穩定。不只比我們對手預測的更好，也比我方預測好得多。」

普丁稱失業率是關鍵指標，「失業率正處於歷史低點，通貨膨脹低於預期，而且重要的是出現下降趨勢」。

在制裁壓力下，俄羅斯2022年經濟萎縮，但幅度比多數經濟學家預測小許多。俄國政府預測，這個規模2.14兆美元的經濟體2023年將萎縮0.8%。