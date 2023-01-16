黑洞「潮汐瓦解」撕碎恆星成甜甜圈　哈伯望遠鏡捕捉驚人景象

▲NASA公布當恆星被黑洞撕裂成「甜甜圈狀」的想像圖。（圖／NASA）

記者王致凱／綜合報導

當恆星不幸被黑洞捕獲會發生什麼事？美國太空總署（NASA）近日公布哈伯太空望遠鏡的觀測結果，詳細紀錄下3億光年外一顆恆星被恆星吞噬前的最後時刻。科學家表示，只要離的足夠近，黑洞的強大引力會將恆星撕裂，同時釋放出強烈輻射，有如甜甜圈。

NASA表示，當恆星被黑洞吞噬時，在天文學上被稱為「潮汐瓦解事件」（tidal disruption even）。2022年3月1日，超新星全天自動巡天（All Sky Automated Survey for SuperNovae）首次發現一個名為AT2022dsb的潮汐瓦解事件，位置在ESO 583-G004星系的核心位置，距離我們約3億光年。

雖然哈伯望遠鏡無法直接拍攝到AT2022dsb潮汐事件的實際情況，但天文學家仍可利用哈伯望遠鏡強大靈敏度捕捉到恆星被撕碎時發出的強大紫外線光譜，包括氫、碳等元素，利用光譜學還原這次黑洞吞噬恆星的一些細節。

NASA指出，哈伯望遠鏡的光譜數據顯示，恆星被黑洞撕碎成一個非常明亮、炙熱的環形氣體區域圍繞著黑洞中心旋轉，此氣體區域又被稱為「環面」，面積有整個太陽系那麼大，形狀就像甜甜圈。

NASA解釋，黑洞的引力會將恆星吸入，輻射則將物質吹出，兩者之間存在某種平衡，這次AT2022dsb事件也不例外，觀測顯示物質以大約3％光速的速度向地球方向投射。

美國哈佛史密森尼天體物理中心（CfA）的專家馬克西姆（Peter Maksym）表示，對科學家來說，觀測潮汐瓦解是一件令人興奮的事情，因為它發生在已知和未知的交界處，能夠藉此揭開許多有關黑洞的秘密。

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