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限時6天！超商咖啡「只要10元」爽喝　哈根達斯任選買2送1

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲1/21起至1/26止，萊爾富指定咖啡品項「加10元多1杯」。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

咖啡控快記好時間！就有超商將於春節連假期間推出「咖啡優惠」，民眾最愛喝的美式、拿鐵等通通下殺「加10元多1杯」，等於1杯美式只要28元、拿鐵33元，直接替荷包省一波，另外，即日起至1/31前也有哈根達斯優惠，雪糕及迷你杯可享買2送1、買3送2。

萊爾富推出春節咖啡優惠，1/21起至1/26止連續6天，指定咖啡可享「加10元多1杯」，品項包含原價45元的大杯美式、中杯熱紅茶拿鐵、中杯熱抹茶拿鐵，以及原價55元的大杯拿鐵、大杯冰紅茶拿鐵、大杯冰抹茶拿鐵以及大杯炭焙鐵觀音拿鐵等。

▲▼萊爾富哈根達斯。（圖／萊爾富提供）

▲喝咖啡吃冰更爽，萊爾富也有哈根達斯優惠。

另外，萊爾富即日起至1/31也有「哈根達斯雪糕／迷你杯買2送1、買3送2」，品項包含草莓/巧克力/香草雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、紅絲絨起司蛋糕迷你杯、淇淋巧酥迷你杯等，想吃什麼口味自己挑。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11推出咖啡優惠。（圖／7-11提供，下同）

7-11 OPEN POINT行動隨時取祭出「6大咖啡飲品組合」優惠，即日起至1/18止限量開賣，可兌換至2023/3/31，品項包含「CITY CAFE濃萃美式3杯+COLD STONE酷聖石複合專區89元系列指定冰品3杯」優惠價250元、「CITY CAFE中杯卡布奇諾6杯」優惠價190元、「CITY TEA現萃茶完熟蘋果冰茶／冰淇淋紅茶／統一布丁奶茶任選6杯」優惠價275元等。

7-11也有「哈根達斯甜蜜價」，即日起至2/7止，迷你杯／雪糕可享任選買2送1、買3送2，OPENPOINT會員還可獨享買6送4再送OPEN POINT點數10點。

▲▼哈根達斯迷你杯、雪糕。（圖／7-11提供）

▲7-11哈根達斯「迷你杯／雪糕任選買2送1、買3送2」，會員可再獨享買6送4。

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