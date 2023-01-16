不想再被親戚問婚期　躲尬聊狂練手氣　意外到手整年好運

文／App活動小組

「最怕空氣突然安靜，最怕親戚突然問婚期。」史上最長春節連假即將到來，除了準備好一顆放假的心，你也準備好面對親戚們的連番尬聊了嗎？如果又被問起不存在的男／女朋友，教你一句話就能搶回話題，那句話就是：「要打麻將嗎？」

話題難擋，就拿「麻將新森活」來擋。找親戚一起拿起手機，線上湊桌各自努力。茫茫網海同桌競技是好運，遇不到也是命定。感情不是靠努力就可以，但麻將新森活可以多努力，即日起到2/28，「連續2天登入」麻將新森活遊戲，即可獲得「1年份衛生紙」抽獎機會。連續登入次數愈多，累積的抽獎機會也愈多，愈早開始中獎機會愈高喔！



▲東森幣遊戲「麻將新森活」1/1隆重上線。（圖／東森購物網提供）

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