　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不想再被親戚問婚期　躲尬聊狂練手氣　意外到手整年好運

文／App活動小組

「最怕空氣突然安靜，最怕親戚突然問婚期。」史上最長春節連假即將到來，除了準備好一顆放假的心，你也準備好面對親戚們的連番尬聊了嗎？如果又被問起不存在的男／女朋友，教你一句話就能搶回話題，那句話就是：「要打麻將嗎？」

話題難擋，就拿「麻將新森活」來擋。找親戚一起拿起手機，線上湊桌各自努力。茫茫網海同桌競技是好運，遇不到也是命定。感情不是靠努力就可以，但麻將新森活可以多努力，即日起到2/28，「連續2天登入」麻將新森活遊戲，即可獲得「1年份衛生紙」抽獎機會。連續登入次數愈多，累積的抽獎機會也愈多，愈早開始中獎機會愈高喔！


▲東森幣遊戲「麻將新森活」1/1隆重上線。（圖／東森購物網提供）

即日起，您可透過ETtoday新聞雲網站、App遊戲入口進入「麻將新森活」。只要登入東森購物網會員，使用東森幣兌換遊戲幣，兩步驟即可開始遊戲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如您為新註冊會員或尚未註冊，趕快下載ETtoday新聞雲APP，綁定東森購物帳號可立即獲得300枚東森幣。每天登入、分享、看新聞，每天最多還可再領60枚東森幣。天天看新聞領東森幣，讓你麻將湊桌玩不停！

東森購物推線上麻將（圖／東森購物提供）
▲百萬大獎四重送，東森幣在手，牌咖線上坐。（圖／東森購物網提供）

自1/1至2/28，加碼舉辦消費四重送活動，多重中獎機會送不停，百萬大獎等你抽！一年份衛生紙、1萬東森幣、iPhone14等大獎，符合條件即可抽。年滿65歲(含)以上會員（以東森購物會員填寫的生日資料為準），還有1年份東森幣等你領！打牌享樂活，人生任遨遊，立即開始「麻將新森活」！

>>>一鍵前往麻將新森活

※新森活小訣竅
下載ETtoday新聞雲App，天天看新聞領東森幣！

ET快訊
快訊／「橘色惡魔」又來了！　將登台灣除夕節目
快訊／高虹安火速准了！處長偷吃人妻丟官　上任不到1個月
快訊／口水交換人妻　高虹安行政處長提辭呈
驚爆男星硬上女粉「2分鐘就射了」！　黃明志怒揭1線索
違停人行道「遭鐵鎚砸車」！　住戶當面狠嗆：違規我就砸
「尼泊爾墜機」艙內直播恐怖畫面曝！　乘客驚叫下秒葬身火海
市府外親小三全被拍　高虹安處長「哇啊」尷尬回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

無症狀感染＝免疫力強？研究：病毒其實清更久「傳播風險更高」

發紅包囉！鹿港天后宮運勢籤線上求　開運紅包等你拿

不想再被親戚問婚期　躲尬聊狂練手氣　意外到手整年好運

白沙屯媽祖進香報名大排長龍！　嘉義廚師「排隊9天」搶下頭香

過年凍番薯！台北估探7℃　恐寒流襲時間曝

春假輕症候診要等4小時　醫曝原因：兒童急診恐創3年最高

500元也有假鈔！3步驟辨真偽　4組假序號公開拿到先看末6碼

3縣市豪大雨！今晨8.2℃冷3天　過年更凍恐寒流

戶外辦桌a！356桌尾牙流水席還分上下層　現場照曝光超壯觀

賓士扛「安全帽＋青菜」逛大街糗爆　釣出一票過來人羞曝黑歷史

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

公司聚餐喝開昏睡廁所 親哥掛肩扛瓦斯帶回家

許維恩「辦婚禮時就懷孕」！　王家梁見兩條線感動狂掉淚

MAMAMOO林口開唱根本吞CD！　頌樂中文嗨喊：一起來～

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

兒子剛睡醒看到媽敷面膜　嚇到嘴嘴都掉了：妳誰？

無症狀感染＝免疫力強？研究：病毒其實清更久「傳播風險更高」

發紅包囉！鹿港天后宮運勢籤線上求　開運紅包等你拿

不想再被親戚問婚期　躲尬聊狂練手氣　意外到手整年好運

白沙屯媽祖進香報名大排長龍！　嘉義廚師「排隊9天」搶下頭香

過年凍番薯！台北估探7℃　恐寒流襲時間曝

春假輕症候診要等4小時　醫曝原因：兒童急診恐創3年最高

500元也有假鈔！3步驟辨真偽　4組假序號公開拿到先看末6碼

3縣市豪大雨！今晨8.2℃冷3天　過年更凍恐寒流

戶外辦桌a！356桌尾牙流水席還分上下層　現場照曝光超壯觀

賓士扛「安全帽＋青菜」逛大街糗爆　釣出一票過來人羞曝黑歷史

快訊／台中2死殺人車禍光頭嫌是酒駕累犯！去年10月才剛出獄

巴塞隆納3比1擊敗皇馬　第14度奪西班牙超級盃冠軍

暹羅貓魅力無法擋！暖男式討抱讓她超心動

韓國19歲火球男被稱「年輕版朴贊浩」　海盜簽約金受矚

曝民進黨主席的大麻煩　林濁水：賴清德勇於承擔令人佩服

威力彩今晚頭獎5.1億！　「兔年熱門牌」10碼超夯

「橘色惡魔」現身台灣除夕節目！重現國慶經典演出

快訊／市府行政處長婚外情遞辭呈！高虹安火速准辭

台東山域事故頻傳　男高山症女體力不支...消防疲於奔命

快訊／當街熱吻小三被拍！高虹安市府行政處長提辭呈

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

生活熱門新聞

5個月年終獎金入帳！他見備註欄「這3字」崩潰

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

急凍6°C一夜發白回冬　8縣市低溫特報

哥每天帶女友回家啪啪！母單弟聽聲音：好殘忍

3縣市豪大雨！今晨8.2℃冷3天　過年更凍恐寒流

國三兒洗床單　媽半夜進房一看腦袋空白

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

尾牙吃「驚喜餐盒」！同事包車北上傻眼

500元也有假鈔！　3步驟辨真偽

過年10大禁忌　初一別吃這東西

輔大陳若儀喊追到底！深夜再發7聲明

356桌尾牙流水席分上下層　現場照曝

外送員扮成財神爺！她開心打招呼真的中獎

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

黃明志怒：你硬上我朋友還不戴套內射！

夜市打工勾人夫老闆！女大生鹹濕訊息曝

高虹安行政處長爆婚外情　大街熱吻模特兒人妻還過夜

賤葆認了「射箭的是我們」！還原意外經過：《木曜》相當負責任

高虹安處長新婚2年就有小三　妻：不可能

5個月年終獎金入帳！他見備註欄「這3字」崩潰

汪小菲認愛2月爆情變！張穎穎哭訴：為什麼要我承受

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

即／台中「殺人車禍」駕駛抓到了

違停人行道遭砸車　住戶當面狠嗆

他酸阿滴「發文找廠商要家電」網一面倒幫嗆

《大學生》逸歡懷孕8週「寶寶離開了」

她幫遛狗竟被「8頭獵犬圍攻」慘死

好市多2分店有新規定！「一堆人在掃發票」

更多

最夯影音

更多
黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！
羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面