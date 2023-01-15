俄空襲烏東21死炸爛民宅！23歲女絕望癱坐7樓廢墟　照片震驚國際

▲俄彈襲烏東城市21死，23歲倖存女癱坐公寓廢墟堆，照片震驚國際。（圖／翻攝自推特／Anton Gerashchenko）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯14日對烏克蘭各地發動新一波飛彈空襲，烏克蘭東部城市第聶伯羅（Dnipro）有多間公寓被轟成廢墟或夷為平地，造成至少21人死亡。烏克蘭政府近日公布一張照片，第聶伯羅經飛彈空襲後，一名倖存的23歲女子表情驚恐，癱坐在被炸毀公寓的7樓廢墟中，而她的父母則被埋在瓦礫堆下生死不明。

俄羅斯14日對烏克蘭各地發動新一波飛彈空襲，包含烏克蘭首都基輔，重要城市哈爾科夫、敖德薩等地都遭到攻擊，其中烏克蘭第4大城第聶伯羅（Dnipro）也遭到重點打擊。烏克蘭官員指稱，第聶伯羅14日遭到俄軍轟炸損失慘重，整排建築被炸出一個巨大缺口，好幾層樓淪為廢墟，冒出濃濃白煙，是近幾個月來最嚴重的攻擊。

第聶伯羅政府官員也表示，俄國空襲目前已造成至少21人喪生，35人下落不明，73人受傷，救難人員仍在不斷搜索受困者。

烏克蘭國防部近日也公布一張照片，拍攝地點就在第聶伯羅一處被炸毀的公寓廢墟，一名23歲倖存女子癱坐在被炸毀公寓的7樓瓦礫堆中，雙手緊緊摀住口鼻並露出絕望的驚恐表情。俄軍14日空襲時，這名女子躲進洗手間奇蹟獲救，但她的住家卻被飛彈炸毀，父母也被埋在瓦礫堆下生死不明。

烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）15日在推特上轉貼該照片，表示這一張照片應該要讓全世界都看見。

