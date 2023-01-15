「尼泊爾墜機」官方證實已68死！屍體遍布峽谷　30年來最嚴重空難

▲尼泊爾雪人航空一架客機15日墜毀，官方證實至少68人死亡。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

尼泊爾雪人航空（Yeti airlines）一架編號9N-ANC客機15日在博卡拉（Pokhara）附近墜毀。事件一度傳出機上72名乘客（含4名機組員）全數罹難，不過尼泊爾民航局官方證實，目前已確定死亡人數至少有68人，是尼泊爾30年來最嚴重的空難事件，數百名救難人員仍在現場搜救，同時把罹難者遺體送出峽谷。

綜合外媒報導，雪人航空編號9N-ANC航班15日從尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）起飛，準備飛往第2大城市博卡拉（Pokhara），不料在即將降落的時候，在博卡拉新、舊機場間的山區峽谷中不明原因墜落，飛機墜地後立刻爆炸起火，殘骸四散。

▲尼泊爾15日發生空難，載有72人的ATR 72雙引擎客機墜毀，造成至少68人死亡。（示意圖／路透）

飛機失事後，許多附近居民自發到現場搶救，尼泊爾警消及軍方人員不久後也趕到現場救援。事件一度傳出機上72名乘客（含4名機組員）全數罹難，不過尼泊爾民航局官方證實，目前已確定死亡人數至少有68人，是尼泊爾30年來最嚴重的空難事件，數百名救難人員仍在失事現場持續搜救中。

雪人航空發言人巴爾陶拉（Sudarshan Bartaula）透露，失事的ATR 72雙引擎客機載有68名乘客和4名機組員。尼泊爾機場官員則進一步說明，68名乘客中共有15名外籍人士，包含5名印度人、4名俄羅斯人、1名愛爾蘭人、2名南韓人、1名澳洲人、1名法國人和1名阿根廷人，其餘均是尼泊爾人。

尼泊爾警方表示，目前部分屍體已被送往醫院，還有36具屍體仍在飛機墜毀地點周遭300公尺的峽谷中等候運送。尼泊爾軍方也證實部份罹難者人數，稱失事現場仍有30多具屍體，「飛機墜毀在峽谷中，所以很難運送遺體」、「搜救工作正在進行中」。

事發後，尼泊爾總理召開內閣緊急會議，指示內政部、安全人員、所有政府機構即刻展開救援與救濟行動，並動身前往加德滿都機場瞭解墜機事件細節。尼泊爾政府也成立五人委員會針對空難進行調查，並宣布明（1月16日）為全國哀悼日。

▲數百名救難人員仍在失事現場持續搜救中。（圖／達志影像／美聯社）

另據路透社報導，當地居民塔穆（Arun Tamu）表示，客機墜毀後沒過幾分鐘，他就已經趕到現場，看見機身一半殘骸散佈在山坡上、一半掉進塞提河（Seti river）峽谷裡。

另一名目擊者切特里（Khum Bahadur Chhetri）則稱，飛機還在空中飛行時，他就站在屋頂上看著，看見機身先是左右移動，接著機頭突然向下俯衝墜毀，附近居民把2名倖存者送往醫院。

有一名尼泊爾地方官員聲稱，部分倖存者已被送到醫院搶救，但這項消息並未獲雪人航空（Yeti Airlines）或其他當局證實。

墜機事件在尼泊爾不算少見，國內及國際線都曾發生空難，過去30年一共發生約30起重大空難，最近一起發生在2022年5月29日，當時塔拉航空一架班機墜毀，造成22人死亡。上一次發生死傷如此慘重的空難則在2018年3月，美國孟加拉航空公司一架飛機飛往加德滿都，不料在降落時墜毀起火，造成機上71人中有51人喪命。