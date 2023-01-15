老外來台嚇到「行人要看車臉色」　釣出住12年的他：已經被撞3次

▲最近有外媒評論台灣交通狀況對行人非常不友善，引發各界熱議。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者王致凱／綜合報導

台灣交通亂象被外國媒體形容是「行人地獄」，近日也有外國網友在國外論壇上分享他在台灣生活的見聞，提到走在台灣街頭必須時刻注意其他車輛，行人還得「看駕駛人臉色」，十分危險，在海外論壇上引來熱烈討論，還有人說他在台生活12年已經被車子撞了三次。

一名網友在美國知名論壇Reddit上發文說，自己來台灣陪伴台籍妻子，整體而言非常喜歡這段時間的生活體驗，很期待能再度造訪台灣，但在交通問題上，他特別指出台灣人行道和單車道建設不全，許多地方都沒有行人或單車專用道，即使有也通常會被停滿摩托車。

原PO網友說，依照他的觀察，台灣人走在馬路上似乎都得看汽車駕駛和機車騎士的臉色。他甚至提醒有意前往台灣的其他網友說，走在街頭必須時刻注意其他車輛，特別是摩托車。他認為，即使對開車族而言台灣交通也不理想，「我永遠不會在台灣開車或騎機車。」

除此之外，他還提到台灣的共享單車系統「超級方便」，但是騎在路上必須特別小心，他不會選擇在車陣中騎單車。

▲老外分享在台灣的所見所聞，特別提到交通亂象。（圖／擷取自Reddit）



不過，這名網友也提到了他喜愛台灣的許多優點，例如從清晨到深夜隨時都能找到的美味食物、隨處可見的便利商店和全科診所、友善的人情味，以及無時無刻都笑臉迎人的服務業人員等。

此文一出，引來許多網友留言討論。有人說，他原本不認為台灣交通環境有媒體形容的那麼糟，直到他帶著剛出生的孩子回台灣，才明白什麼是「行人地獄」；這名用戶說，許多狹窄的人行道會被花盆、電線桿和機車擋住，讓推嬰兒車的行人根本舉步維艱。

更有網友留言指出，「在城市裡騎摩托車和走路真的危險，我就被汽車撞過兩次，被機車撞過一次，每次都是駕駛的錯﹔作為一個住過越南、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞和印尼，現在在台灣生活12年的人，台灣的交通最糟糕，駕駛人不守法，警察也不執法。」

但也有其他網友認為，「台灣的機車騎士其實沒有比倫敦的粗魯多少，只不過台灣機車比倫敦多很多」、「在我看來，新加坡、香港和首爾的交通也沒多好，只是沒那麼多摩托車」。

還有人留言說，「我住在紐約市，我覺得這裡的駕駛開車更兇猛、更危險，很多人看到停車標誌也不會停車，還會對行人按喇叭甚至破口大罵，在我住的街區，為了搶停車位而吵起來是常有的是，我都習慣了，至少以我在台灣待過的3周來說，還是感覺安全多了。」

另外有人說，「阿根廷路上幾乎沒有摩托車，我可以向你保證，那裡的交通比台灣還糟糕10倍，試著開車跟在公車旁邊，你就會知道什麼叫噩夢。」