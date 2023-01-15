新竹駕駛違停人行道「遭鐵鎚砸車」　住戶當面狠嗆：違規我就砸

▲駕駛在人行道違規停車，男住戶不滿出入口擋住，竟拿鐵鎚猛砸。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名女網友投訴，她日前跟老公開車出門找朋友，在中華路一段上（違規）臨停人行道15分鐘，沒想到住戶不滿違停阻擋出入，竟持鐵鎚朝他們的車子猛砸，讓她跟老公相當不滿，因為他們明明有留電話，回到現場移車只要1分鐘，質疑住戶為什麼不打電話，結果住戶竟嗆「你們違規在先，他就是可以砸！」

原PO在臉書新竹爆料公社表示，她與老公14日中午開車出門，要拿東西給朋友，在中華路一段人行道上違停15分鐘，沒想到處理完事情走回來，就看見車子的玻璃全被砸破，旁邊還站著一名臉色凶狠的男子，立刻詢問對方「是不是你砸的」，對方也直接坦承，「每天一堆車停我家前面人行道，所以我就砸了！」

原PO聽了當場傻眼，但也先跟男子道歉，接著反問對方，「但我們有留電話，為什麼不先電話聯繫我們」。她解釋，從她的朋友家到停車地點，步行大約只要1分鐘左右，「打給我們，我們會馬上開走，或是你不爽我們違規的話，你可以叫警察開單拖吊，為什麼要砸我們的車？」

▲原PO轎車的車窗玻璃全部被砸破。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

男子聽了原PO的質問後，反嗆原PO「是你們違規在先，我就是不要打電話，我就是可以砸」、「我不會賠錢，要告就告，反正我不會出庭」。原PO見對方完全無法溝通，只好打電話報警處理，由於男子堅持不肯賠錢和解，她只好對男子提出毀損告訴，「發文是希望提醒新竹人小心，避免大家的車也被他砸掉！」

新竹警察局東勢派出所所長邱致崴表示，屋主因為不滿車輛擋住出入口，進而持鐵鎚毀損車輛的車窗，由於車主已提告，後續將盡速通知行為人到案說明。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人支持原PO，「違規停車是真的不對，但有誰沒違規過，但這不是你砸車的理由，今天砸車，明天搞不好砍人」、「事件一碼歸一碼吧，你可以檢舉啊，砸車就不對」、「夜路走多會遇鬼，砸到比他凶的人，他就知道了」、「一堆人講得一副開車出門都自帶停車位一樣」。

但也有許多人說，「駕照怎麼考的，人行道不能停車，被砸剛好而已」、「行人地獄不意外」、「人行道是給人走的，四輪大爺路權霸道到連人行道都要搶嗎」、「要開車出門，就要做好找停車位的義務啊，還是你出門前就打算違停」、「敢違停就要承擔後果，負責任一點，給孩子一個好榜樣好嗎」。

▼網友留言。（圖／翻攝自新竹爆料公社）