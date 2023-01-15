日本海岸罕見出現3.2公尺「大王烏賊」！3童好奇瘋狂搖晃屍體

▲死亡的大王烏賊身體有明顯損傷。（圖／推特／@santec_k）
記者王佩翊／編譯
日本鳥取縣岩美町的海邊15日出現1隻身長超過3公尺的大王烏賊，而這隻巨大的大王烏賊飄上岸時已經死亡，從現場影片更可以看到許多孩童不斷觸摸且搖晃烏賊身體。專家指出，大王烏賊主要棲息於太平洋水深200公尺至1000公尺的海域，因此出現在鳥取縣海岸可以說是極為罕見。
15日、鳥取県岩美町の海岸で体長3メートルを超えるダイオウイカが漂着しているのが見つかりました。— NHKニュース (@nhk_news) January 15, 2023
海岸に漂着した際にはすでに死んでいたとみられるということです。https://t.co/WibuoOul9r#nhk_video pic.twitter.com/ZoOcafxOiG
根據《日本放送協會》報導，鳥取縣岩美町民眾15日上午在海邊發現這隻長度3公尺20公分的大王烏賊，因此隨即通報專家前往調查，不過大王烏賊被發現時已經死亡。
一名住在海邊的40多歲男性表示，「我一打開家裡窗戶就發現有一群人圍在那裡，仔細一看才看到一隻巨大的烏賊，嚇了好大一跳。」
大王烏賊是世界上最大的無脊椎動物，主要棲息在太平洋與大西洋深海，全長最長可以長到12至13公尺，而身體長度最長則是4公尺。不過這隻漂上岸的烏賊的觸手明顯已經斷裂，因此全長僅3公尺20公分。
專家指出，這隻大王烏賊應該是不慎進入日本海沿岸，又因水溫過低且海浪波濤洶湧，導致牠逐漸虛弱死亡，最終被沖上鳥取縣的海岸。
從《日本放送協會》所拍攝的畫面可以看到，有許多當地孩童看到烏賊的屍體，非但沒有感到害怕，甚至興奮地不斷觸摸搖晃烏賊。
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