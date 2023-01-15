倫敦教堂驚爆槍擊案！槍手掃射葬禮群眾致6傷　7歲女童重傷命危

▲倫敦一間教堂14日發生槍擊案，導致6名女子受傷，其中一名女童性命垂危，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國倫敦一座教堂在當地14日舉辦葬禮時爆發槍擊案。一名槍手趁轎車急速駛過教堂時，突然朝著內部掃射，隨後駛離現場，造成6名女子受傷送院，其中還有一名7歲女童性命垂危。

綜合BBC等英媒報導，這起恐怖槍擊案發生於倫敦北部尤斯頓車站（Euston）附近的聖阿洛伊修斯羅馬天主教堂（St Aloysius Church）。當時，教堂內正為一對死於白血病的母女舉行葬禮，突然附近有一輛轎車急速駛過，隨後現場爆發出一陣槍聲，嚇得所有人飛速奔回教堂。

原來，一名槍手趁著轎車急速駛過教堂時，突然朝人群開槍掃射。附近居民指出，他當時突然聽到一陣巨響，隨後教堂方向就傳來了人群的尖叫聲，眾人亂成一團四處奔跑。教堂的特勞德神父（Jeremy Trood）也表示，「我當時在教堂裡聽到砰的一聲，然後人們就害怕地躲回了教堂。」

警方指出，共有6名女子在這起隨機掃射中受傷，其中有4名年齡介於21歲至54歲的女子受到輕傷，另外還有一名12歲女孩也因腿部受傷送醫檢查，不過這5名女子目前都已出院。傷勢較為嚴重的是一名7歲女童，她在當地下午2時05分被送往倫敦市中心的醫院搶救後，至今還未出院，情況危急。

倫敦警察已就此案展開緊急調查，但當局目前尚未逮捕任何人。警察首長威爾斯（Ed Wells）指出，「任何槍擊案都無法令人接受」，而倫敦市長薩迪克汗（Sadiq Khan）也表示，這起槍擊案的發生「令人痛心」，他正與倫敦警察廳保持密切聯繫。