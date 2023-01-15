日本「不美妖婦」讓6男愛到離奇慘死　驚傳在獄中窒息暴斃

▲日本「不美妖婦」驚傳在獄中窒息暴斃。（圖／翻攝自推特）

圖文／鏡週刊

日本現年49歲女囚上田美由紀，因犯下知名的「鳥取連續非正常死亡事件」，讓6名男人在她手中慘死，因此上田被封為「傳奇妖婦」。但今日卻傳來震驚的消息，上田於14日傍晚突然在廣島看守所窒息暴斃，最後日本法務省表示，上田是吃東西噎到後身亡。

上田美由紀原本是一名小吃店老闆娘，但她的人生相當「傳奇」。上田的外型並不美豔，不過她這一生都在做男人的生意，尤其在2004至2009年裡，曾經和上田有交往、來往的6名男性，紛紛離奇暴斃，因此這起案件又被稱為「鳥取連續非正常死亡事件」。

據《日本電視台》報導，警方在2009年調查發現，和上田有金錢糾紛的57歲電器行老闆圓山秀樹，以及熟人47歲卡車司機矢部和實，兩人分別喝下被加入安眠藥的飲料後，遭到上田推入河中或海中製造「假溺死」，之後更盜取其錢財。上田被捕後雖然矢口否認犯行，但之後仍被依強盜殺人罪等罪嫌逮捕，日本最高法院更在2017年裁定上田死刑定讞。

▲上田美由紀外表不美，卻很懂得男人心。（圖／翻攝自推特）

不過警方更發現，除了上述兩人，另外還有4名男子，包括記者、保全、員警和鄰居等，都曾經和上田同居、交往或熟識，最後也都離奇死亡。只因這4人因沒有做遺體解剖，或查不出死因和上田有關，最後只能認定為意外或輕生。

但今日傳來震驚消息，法務省證實，上田在14日下午4時半左右，在廣島看守所中吃飯後突然倒下，獄警雖即時將上田送醫，但最終仍不治身亡。法務省指出，現場並無發現遺書，法醫鑑定死因為窒息，因是上田在吃東西時被噎到，最後窒息身亡。



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