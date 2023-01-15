傳有人倖存！尼泊爾客機墜毀「半截掉進峽谷」政府成立調查委員會

▲法新社援引警方最新說法，這起空難至少奪走67條人命，是尼泊爾近年來最嚴重的空難之一。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

尼泊爾15日發生嚴重空難事故，一架客機機頭向下俯衝墜毀起火，稍早傳出機上人員全數罹難的消息，但最新報導指出，有2名尼泊爾籍人士倖存獲救，目前處於命危狀態。當地居民稱，客機墜毀後，機身一半在山坡上、一半掉進塞提河峽谷裡，尼泊爾政府已成立5人委員會調查這起空難。

綜合華盛頓郵報、路透報導，尼泊爾雪人航空一架載著72人客機於當地15日上午10時30分左右起飛，從首都加德滿都（Kathmandu）前往旅遊勝地博卡拉（Pokhara），當時天氣晴朗，原定飛行時間約25分鐘。然而飛機卻在即將降落時墜毀起火。

法新社援引警方最新說法，這起空難至少造成67人死亡，事發後，數百名救援人員趕抵失事地點進行搜救。依據當地媒體取得的畫面，救援人員在飛機殘骸周邊來回穿梭，現場部分地面被大火燒到焦黑。

當地居民塔穆（Arun Tamu）宣稱，客機墜毀後沒過幾分鐘，他就已經趕到現場，但機身一半在山坡上、一半掉進塞提河（Seti river）峽谷裡。另名目擊者巴哈得（Khum Bahadur Chhetri）則稱，當飛機還在空中飛行時，他就站在屋頂上看著，但機身卻是左右移動，接著機頭突然向下俯衝墜毀。

失事客機機上總計72人，包括4名機組員與68名乘客，外籍人士至少15人。尼泊爾機場官員表示，外籍人士包括5名印度人、4名俄羅斯人、1名愛爾蘭人、2名南韓人、1名澳洲人、1名法國人和1名阿根廷人。

事發後，尼泊爾總理召開內閣緊急會議，指示內政部、安全人員、所有政府機構即刻展開救援與救濟行動，並動身前往加德滿都機場瞭解墜機事件細節。尼泊爾政府也成立五人委員會針對空難進行調查，並宣布明（1月16日）為全國哀悼日。