50歲婦和「36歲鮮肉尪」吵架竟聯手縱火！　20歲兒熟睡活活燒死

記者王佩翊／編譯

日本和歌山市一棟2層樓的木造住宅14日晚間傳出大火，屋內近65平方公尺全數燒毀，而警消撲滅火勢後，在現場發現一具男性遺體，疑似是屋主的20歲兒子。經調查，住在這棟房子的36歲男子與50歲的妻子坦言，兩人當晚發生爭吵，因此聯手縱火，目前雙方都已經被警方依縱火嫌疑逮捕。

根據《每日新聞》報導，縱火夫妻檔分別為36歲的前田翼與50歲的前田志保，兩人平時靠打工維生，而20歲死者則是女方與前夫所生，3人共同住在發生火警的這棟2層樓高住宅。14日當晚，前田翼與前田志保在自家因生活問題發生口角，一氣之下便聯手縱火。

前田翼先是將燈油潑灑在1樓客廳地板，隨後前田志保便使用打火機點火，疑似是想同歸於盡。火勢越來越大後，兩人分別吸入濃煙，隨後被送往醫院搶救，所幸僅受輕傷。然而當時並未參與兩人爭執的20歲兒子卻疑似因為正在其他房間熟睡，而被活活燒死。

火勢撲滅後，警消進入火場調查，並發現一具男性遺體，然而由於屍體已經被燒得焦黑，無法辨認身分，還需要經過法醫解剖才能確認死因與具體身分。不過由於兩人的兒子事發後便處於失聯狀態，警方初步判斷，死者就是他。

警方15日依縱火等嫌疑將前田翼與前田志保逮捕，兩人也坦承犯行。內部調查人員透露，其實早在火災發生前，這戶人家就曾經因為發生爭執，而通報警察，請求介入。

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