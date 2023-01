▲ 尼泊爾雪人航空一架客機15日墜毀。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

尼泊爾雪人航空(Yeti Air)呼號9N-ANC的ATR-72客機15日墜毀,印度媒體Republic TV、《韓聯社》最新消息指出,機上72人全數罹難,現已尋獲30具遺體。

據稍早消息,這架飛機載有68名乘客及4名機組員,包括15名外籍人士,分別為5名印度人、4名俄羅斯人、1名愛爾蘭人、2名南韓人、1名澳洲人、1名法國人和1名阿根廷人。

#VIDEO: All 72 passengers on board have died. #Nepal pic.twitter.com/BEwDQUNfmc https://t.co/uMQZC0jdR8