尼泊爾墜機至少40死！機上15名外國人國籍曝光　總理召開緊急會議

▲客機墜毀現場飄出濃濃煙霧。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

尼泊爾一架載72人客機15日失事墜毀，造成至少40人死亡，總理已召開緊急內閣會議，並動身前往首都機場瞭解失事細節。另外，機上15名外籍旅客的國籍陸續曝光，包括南韓、印度、俄羅斯、阿根廷與法國等。

綜合BBC、加德滿都郵報報導，雪人航空（Yeti Air）客機15日自首都加德滿都起飛，準備前往旅遊勝地博卡拉（Pokhara），但卻在降落時墜毀起火。目前約有200名尼泊爾士兵參與塞提河（Seti River）墜機現場的救援行動，此地距離機場只有1.5公里。失事現場濃煙滾滾，殘骸熊熊燃燒。

Plane crash in #Nepal: A Yeti Air ATR72 aircraft flying to Pokhara from #Kathmandu has crashed, Aircraft had 68 passengers. pic.twitter.com/6MLBbDUPeE — Sandeep Panwar (@tweet_sandeep) January 15, 2023

BREAKING: A Yeti Airlines plane crashed at Pokhara International Airport in Nepal with 72 people on board and burst into flames. Rescue ops underway. Footage courtesy: Amateur video

Details https://t.co/OagtjFKXup#Nepal #PlaneCrash #YetiAirlines #News1st #lka #srilanka pic.twitter.com/tOnx6QJAeM — Newsfirst.lk Sri Lanka (@NewsfirstSL) January 15, 2023

失事客機機上總計72人，包括4名機組員與68名乘客，外籍人士至少15人。尼泊爾機場官員表示，外籍人士包括5名印度人、4名俄羅斯人、1名愛爾蘭人、2名南韓人、1名澳洲人、1名法國人和1名阿根廷人。

總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）已召開內閣緊急會議，指示內政部、安全人員、所有政府機構即刻展開救援與救濟行動，並動身前往加德滿都機場瞭解墜機事件細節。

▼ 尼泊爾一名失事客機的親屬在加德滿都機場哭泣。（圖／達志影像／美聯社）