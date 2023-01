尼泊爾墜機至少40死！機上15名外國人國籍曝光　總理召開緊急會議

▲客機墜毀現場飄出濃濃煙霧。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

尼泊爾一架載72人客機15日失事墜毀,造成至少40人死亡,總理已召開緊急內閣會議,並動身前往首都機場瞭解失事細節。另外,機上15名外籍旅客的國籍陸續曝光,包括南韓、印度、俄羅斯、阿根廷與法國等。

綜合BBC、加德滿都郵報報導,雪人航空(Yeti Air)客機15日自首都加德滿都起飛,準備前往旅遊勝地博卡拉(Pokhara),但卻在降落時墜毀起火。目前約有200名尼泊爾士兵參與塞提河(Seti River)墜機現場的救援行動,此地距離機場只有1.5公里。失事現場濃煙滾滾,殘骸熊熊燃燒。

