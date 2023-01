快訊／尼泊爾墜機前最後畫面瘋傳！　機身「詭異翻轉90度」爆巨響

記者陳宛貞/綜合外電報導

尼泊爾雪人航空(Yeti Air)呼號 9N-ANC的ATR-72客機15日墜毀,機身摔成殘骸,機上72人已知至少30人死亡,預料還會攀升。網路瘋傳疑似飛機失事前最後畫面,可見機身在空中詭異側翻90度後伴隨一聲巨響。

Video shows plane with 72 people on board crashing in Nepal. No sign of survivors pic.twitter.com/5CQHu500MQ